Ультраправа «Конфедерація» українофоба Гжегожа Брауна втрачає підтримку поляків. Про це свідчить опитування Sondaż Opinia 24.

У лідери за рівнем підтримки під час недавнього опитування вийшла «Громадянська коаліція» чинного прем’єр-міністра Дональда Туска — 35% (+2,3% порівняно з опитуванням минулого місяця).

На другому місці «Право і справедливість» – 19,5% (+0,9%).

Підтримка «Конфедерації» та «Конфедерації польської корони» тим часом знизилася до 14,1% (-2,5%) та 7,7% (-2%) відповідно.

На 0,5% зросла підтримка коаліції «Лівиця» — до 8%. «Розвиток Плюс» Матеуша Моравецького підтримують 6,4% опитаних поляків (+0,6%).

Непрохідними до Сейму наразі є нова партія «Разом» — 4,7% (-0,5%), «Польська народна партія» — 2,5% (+1,3%) та «Польща 2050» — 1,6% (+0,2%).

Не визначилися зі своїм фаворитом 10,4% опитаних, ще пів відсотка сказали, що на виборах до Сейму, які відбудуться у жовтні 2027 року, проголосували б за іншу партію.