Генпрокурор Руслан Кравченко випустив відео у стилістиці розслідувань НАБУ і САП. І якщо у них остання операція називалася “Карфаген”, то у генпрокурора Кравченка її назвали “Янус”, що у характеристиці означає дволикий.

Епізод №1. Частина перша.

Суд встановив факт злочину у діях Семена Кривоноса. Але покарання не настало: він фіктивно усиновив дитину й протиправно отримав підставу для звільнення від відповідальності – амністію. Згодом із цим минулим він успішно пройшов конкурс за участі міжнародних експертів і очолив НАБУ. Доброчесність як вона є.