Підприємство “Чорноморнафтогаз” у Криму втратило статус системоутворювального. Компанія більше не забезпечує необхідних показників діяльності через фактичне згортання видобутку на шельфі Чорного моря після українських атак.

Про це повідомляє “Крим.Реалії”.

Відповідне розпорядження підписав глава місцевої влади півострова Сергій Аксьонов. Роками підприємство розробляло шельфові нафтогазові родовища поблизу Криму, проте після серії ударів ЗСУ в червні 2022 року роботи на шельфі фактично зупинилися. Через це вже до кінця 2024 року загальні обсяги газовидобутку в Криму скоротилися на 28,1%.

Чиновники пояснили вилучення компанії тим, що вона перестала відповідати нормативам зайнятості, виручки та обсягів генерації, визначеним для базових підприємств енергетичного сектору:

Зрив планів із видобутку: компанія не здатна забезпечити обов’язковий мінімум у 1,5 млрд кубометрів газу, нафти та газоконденсату;

Недостатність виручки: підприємство не досягає фінансової планки в 5 млрд рублів від транспортування та розподілу газу або підключення до газорозподільних мереж;

Втрата економічного впливу: “Чорноморнафтогаз” більше не впливає суттєво на соціальну стабільність і зайнятість на півострові, як це передбачав регіональний регламент 2020 року.

Проте «Чорноморнафтогаз» не відповідає цим критеріям. Підприємство різко скоротило видобуток газу з червня 2022 року та фактично перестало використовувати родовища на шельфі Чорного моря.

У квітні 2026 року російська влада закрила чотири аварійні газові свердловини в Ленінському районі через неможливість їх відновлення для видобутку. «Чорноморнафтогаз» знаходиться під санкціями України та низки інших країн. Об’єкти, якими фірма оперує у Чорному морі, перебувають під атаками Сил оборони України.