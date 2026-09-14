Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – серпні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 805,1 млн грн земельного податку та орендної плати за землю, що на 4,8 відс., або на 36,9 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зокрема, земельного податку та орендної плати з юридичних осіб надійшло у сумі майже 620 млн гривень. Порівняно з минулорічними показниками за 8 місяців надходження зросли на 9,7 відс., або 54,7 млн гривень.

У свою чергу, земельного податку і орендної плати з фізичних осіб місцеві скарбниці отримали у сумі 185,2 млн гривень.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить 9,1 відсотка.

Плата за землю у повному обсязі надходить до місцевих скарбниць і є важливим джерелом доходів бюджетів територіальних громад.

Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру України, а підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Нагадуємо, що податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.