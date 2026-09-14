Відповідний Указ про відсторонення Руслана Кравченка з посади генпрокурора опублікований на сайті президента.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, генпрокурор Кравченко записав відеозвернення, у якому повідомив, що підписав підозру главі НАБУ Кривоносу – каже, давно мав це зробити, але президент стримував (ВІДЕО)

Президент Зеленський вже відреагував на це так:

-У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно.

Голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться завтра

В ОП максимально дистанцюються від заяви Кравченка і навіть назвали його божевільним.

А тепер “Янус” – генпрокурор Кравченко почав публікувати “плівки” проти Кривоноса (ВІДЕО)