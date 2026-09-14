Можливо, згодом машини й позбавлять багатьох людей можливості працевлаштуватися, але поки що жодних ознак цього немає. 4 вересня Бюро статистики праці США повідомило, що в серпні американська економіка створила 162 000 робочих місць — показник, що значно перевищив очікування. Рівень безробіття становить 4,1%; це нижче, ніж майже у 90% випадків протягом останніх півстоліття. Молоді працівники, яких часто вважають першими жертвами штучного інтелекту, почуваються цілком добре: розрив між рівнем безробіття серед молоді віком 20–24 роки та загальним показником наблизився до мінімуму за останні десятиліття, пише The Economist.

Деякі компанії та працівники відчувають серйозні потрясіння через впровадження ШІ. Обсяги найму у сфері професійних і ділових послуг приблизно на 10% нижчі за середні показники 2015–2019 років. Технологічні гіганти, як-от Microsoft і Meta, скорочують штат, реорганізовуючи бізнес із урахуванням цієї технології. Менші компанії — наприклад, Block (власник Square і Cash App) та Intuit (розробник TurboTax і QuickBooks) — замінюють людей ботами. За даними консалтингової фірми Challenger, Gray & Christmas, від початку року американські компанії щомісяця оголошували в середньому про 16 000 скорочень робочих місць, пов’язаних із ШІ.

Однак звільнення через ШІ губляться на тлі активного руху на ринку праці, де щомісяця роботу втрачають близько 1,7 млн ​​осіб. До того ж наявні дані свідчать, що ШІ вже створює чимало робочих місць на заміну тим, які він ліквідував. Величезні інвестиції в центри обробки даних та енергетичну інфраструктуру спричинили боротьбу за будівельників і фахівців з інфраструктури. ШІ-стартапи наймають персонал із шаленою інтенсивністю. Давнi гравці ринку, намагаючись не відставати, створюють нові посади, пов’язані зі штучним інтелектом. Крім того, підвищуючи продуктивність праці окремих працівників, ШІ може збільшувати попит на їхні послуги.

Підсумовуючи все це, видання The Economist оцінює, що на сьогодні ШІ створив в Америці близько 1 млн нових робочих місць. Ця цифра значно перевищує кількість звільнень, пов’язаних із ШІ (близько 200 000 із середини 2023 року), і, схоже, цілком компенсує зниження темпів найму на багатьох адміністративних посадах. Значна частина цих нових місць виникла саме завдяки масштабним інвестиціям в інфраструктуру для ШІ в Америці. Витрати на обладнання та інфраструктуру, необхідні для роботи штучного інтелекту (ШІ) — від чипів і серверів до центрів обробки даних (ЦОД), систем охолодження та енергозабезпечення, — перевищують показники 2022 року (коли світ дізнався про ChatGPT) приблизно на 500 мільярдів доларів на рік, підраховує банк Goldman Sachs. За даними Бюро перепису населення США, лише будівництво центрів обробки даних відбувається темпами, що перевищують 75 мільярдів доларів на рік, — це майже на 60% більше, ніж рік тому. Такий масштабний будівельний бум потребує величезної кількості працівників: електриків для монтажу серверних стійок, фахівців із систем опалення, вентиляції та кондиціонування (HVAC) для запобігання перегріву обладнання, інженерів енергомереж для підключення до електропостачання, а також технічних спеціалістів для встановлення та обслуговування техніки.

Бум найму відображається в статистичних даних. The Economist проаналізувало п’ять галузей, що відіграють ключову роль у розбудові центрів обробки даних: від електромонтажних робіт до виробництва обладнання. З 2023 року зайнятість у цих сферах зросла приблизно на 320 000 осіб понад показники, зумовлені загальними тенденціями в будівництві та виробництві (див. графік 1). Бюро статистики праці (BLS) прогнозує, що сектор комунальних послуг стане сектором із найшвидшими темпами зростання в період до 2035 року.

Не всі ці робочі місця з’явилися завдяки ШІ — свою роль відіграють також модернізація енергомереж та будівництво інших промислових об’єктів. Проте значна частина нових вакансій пов’язана саме з цією технологією. Зокрема, дані сайту з пошуку роботи Indeed свідчать, що кількість вакансій у центрах обробки даних зросла більш ніж удвічі за два роки, тоді як загальна кількість оголошень про роботу скоротилася. LinkedIn, соціальна мережа для професійного розвитку, оцінює, що в період із 2023 по 2025 рік у США було створено майже пів мільйона робочих місць у сфері центрів обробки даних, причому серед нових працівників переважають технічні спеціалісти та інженери.

Боротьба за кадри позначається і на рівні заробітної плати. Indeed зазначає, що зарплати, які пропонують за роботу з монтажу та обслуговування обладнання в центрах обробки даних, приблизно на 40% вищі, ніж на аналогічних посадах в інших сферах. Офіційні дані підтверджують цю тенденцію: у період із січня по червень середній погодинний заробіток зріс більш ніж на 13% у секторі виробництва електрообладнання та майже на 8% — серед підрядників, що займаються електромонтажними роботами.

Попри зростання зарплат, знайти працівників усе ще непросто. Під час нещодавнього візиту на завод із виробництва трансформаторів Дональд Лівенс із Національної асоціації виробників електрообладнання запитав керівницю підприємства, яка допомога їй потрібна найбільше. «Чи можете ви підійти сюди й запустити для мене одну з наших виробничих ліній?» — відповіла вона.

Поширюються не лише професії, пов’язані з фізичною працею (символом яких є захисні каски). Штучний інтелект також створює новий клас робочих місць для «білих комірців». Інженери розробляють моделі, фахівці з розмітки даних (анотатори) маркують вхідну інформацію та оцінюють відповіді систем, інженери, що працюють безпосередньо з клієнтами, адаптують ці рішення під конкретні потреби, а новопризначені керівники напрямів ШІ визначають стратегію використання цієї технології компаніями. Деякі з цих посад ще зовсім недавно майже не існували, а кількість вакансій для багатьох із них стрімко зростає. За даними LinkedIn, кількість оголошень про пошук керівників напрямів ШІ, інженерів зі штучного інтелекту та директорів із питань ШІ приблизно подвоїлася порівняно з періодом 2023–2024 років.

The Economist відстежувало рівень зайнятості в професіях, найбільш дотичних до буму ШІ (інженери, розробники програмного забезпечення, математики та фахівці з аналізу даних), і порівнювало темпи їхнього зростання з 2022 року із загальними показниками зайнятості у професійній сфері. За останні роки кількість робочих місць у цих категоріях перевищила очікувані трендові показники приблизно на 730 000. Звісно, ​​не всі ці посади з’явилися саме завдяки ШІ, проте значна їх частина — майже напевно.

Ще одне джерело нових робочих місць — це зростання продуктивності праці. ШІ дозволяє юристам швидше складати договори, а аналітикам — за лічені хвилини опрацьовувати фінансову звітність. Якщо підвищення продуктивності призведе до зниження вартості професійних послуг, попит на них може зрости настільки, що це створить додаткові обсяги роботи загалом.

Деякі професії, які раніше вважалися найбільш вразливими до впливу ШІ, схоже, отримують вигоду від цього явища. У період з 2023 по 2025 рік зайнятість серед помічників юристів зросла приблизно на 11%, а серед аналітиків ринку — на 6%, тоді як середній показник по країні становив близько 2% (див. графік 3). Попри похмурі прогнози щодо масових скорочень, очікується, що сфера професійних послуг продовжуватиме стрімко зростати завдяки попиту на системи ШІ та відповідні консалтингові послуги (згідно з прогнозами Бюро статистики праці США — BLS).

Водночас деякі професії зазнають втрат. З січня 2023 року зайнятість серед працівників сфери обслуговування клієнтів скоротилася приблизно на 10%, а серед секретарів та адміністративних помічників — майже на 15%. Робота в усіх цих категоріях передбачає виконання значного обсягу рутинних завдань, з якими дедалі краще справляються ШІ-агенти. За прогнозами Бюро статистики праці США (BLS), до 2035 року кількість робочих місць у сфері офісної та адміністративної підтримки скоротиться на 752 000.

Однак у міру розширення можливостей штучного інтелекту він, імовірно, продовжуватиме створювати нові робочі місця. Нині понад 6 мільйонів американців працюють у сферах, пов’язаних із комп’ютерними технологіями, — професіях, яких не існувало в докомп’ютерну епоху. Ще 8 мільйонів зайняті в нових галузях, таких як гіг-економіка, електронна комерція та створення контенту. Працівники майбутнього, можливо, керуватимуть командами автономних агентів або вирішуватимуть суперечки між ними. Звучить фантастично? Можливо. Але так само фантастичною здавалася професія інфлюенсера ще десять чи двадцять років тому.