Умар Кремльов витратив сотні тисяч доларів на весілля сина Трампа на Багамах. Він багато років дружить із головою Служби безпеки Путіна.

Умар Кремльов (справжнє прізвище — Лутфуллоєв) — російський спортивний функціонер, олігарх та бізнесмен, відомий як президент Міжнародної асоціації боксу (IBA). Народився 1 листопада 1982 року в місті Серпухов (РФ). Він є наближеною особою до президента Росії Володимира Путіна та використовує спорт як інструмент геополітичного впливу, пише Вікіпедія.

Тепер стало відомом, що Умар Кремльов сплатив весільні витрати Дональда Трампа-молодшого на Багамах. Про це пише проект ProPublica з посиланням на відповідні документи та слова людей, знайомих з обставинами заходу.

За оцінкою ProPublica, Кремльов міг витратити сотні тисяч доларів на весілля Трампа-молодшого. Він орендував приватний острів, де проходив банкет і де ночували гості, приблизно за $100 тис. Кремльов також покрив витрати на феєрверки, які коштували близько $70 тис.

У розмові з ProPublica представник Трампа-молодшого не заперечував, що російський бізнесмен узяв на себе весільні витрати сина президента США.

Співрозмовник журналістів назвав Кремльова «другом Доні» та заявив, що у них немає ділових відносин. За його словами, вони познайомилися через «спільного друга» з мисливського середовища, пізніше Кремльов і Трамп зблизилися завдяки спільній «любові до боксу та відпочинку на природі». Ймовірно, це сталося кілька років тому.

Джерела ProPublica також відзначили, що Кремльов, що погано говорить англійською, і велика група росіян, що супроводжувала його, сильно виділялися на тлі нечисленних гостей.

Так, Трамп-молодший не покликав на весілля деяких давніх друзів, на заході були присутні лише найближчі ділові партнери та родичі нареченого. Сам Дональд Трамп не зміг приїхати на церемонію. Це здивувало багатьох гостей, які не розуміли, що на весіллі робить велика група росіян.

Які саме цілі мав Кремльов, оплачуючи весілля Трампа-молодшого, невідомо.

Умара Кремльова, екс-главу Федерації боксу Росії, неодноразово критикували члени федерації. З середини 2010-х Кремльов товаришує з генерал-майором ФСТ та головою Служби безпеки Путіна Олексієм Рубіжним, з яким вони познайомилися у байкерському клубі «Нічні вовки». Згодом бізнесмен одержав можливість лобіювати свої інтереси через уряд.

У 2024 році Кремльов отримав контроль над найбільшим у РФ автодилером «Рольф». Згодом структури Кремльова викупили активи на паливному ринку.