Порти Великої Одеси з 22 липня скоротили переробку вантажів більш ніж у 15 разів.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник за результатами проведеної в Одесі наради щодо роботи морського коридору, стабільності логістики та безпеки судноплавства.

-Разом із народними депутатами, командуванням Військово-морських та Повітряних сил, Одеської ОВА, АМПУ, Укрзалізниці, Адміністрації судноплавства, Українського Дунайського пароплавства та портового бізнесу розібрали поточну ситуацію і рішення, які необхідно ухвалити.

росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами — порти, причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1 173 об’єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна.

Після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Це прямий удар по українському експорту, економіці та продовольчій безпеці й інших держав.

Предметна розмова з портовим бізнесом. Від збереження роботи портів, захисту людей, суден та інфраструктури — до фінансових умов, страхування, компенсації збитків і вартості логістики.

Бізнес має продовжувати працювати навіть за нинішнього рівня загроз. Завдання держави — створити для цього можливості. Разом шукаємо альтернативні маршрути для вантажів, насамперед через залізницю та дунайські порти, – зазначив Калашник і оптимізму в його словах мало.