Фінансист-мільярдер Тодд Боелі заручився підтримкою уряду США та впливових осіб із країн Перської затоки, пов’язаних із родиною Трампа, для подання заявки на придбання міжнародних активів компанії «Лукойл». Ці активи було виставлено на продаж після того, як минулого року на російську нафтову компанію було накладено санкції США.

Про це пише Financial Times.

Боелі, який минулого тижня продав свою частку у футбольному клубі «Челсі», протягом кількох місяців працював над потенційною угодою, повідомляють двоє обізнаних із процесом осіб. Його мета — випередити американську інвестиційну групу Carlyle, яка домовилася про купівлю цих активів у січні.

До консорціуму Боелі входять Корпорація фінансування міжнародного розвитку США (DFC) та шейх Тахнун бін Заїд Аль Нахаян — радник з питань національної безпеки Об’єднаних Арабських Еміратів і брат президента цієї країни. Також до групи долучилася родина Аль-Хайят (мільярдери сирійсько-катарського походження), яка тісно співпрацювала з Білим домом і членами родини Трампа над проєктами у сферах нерухомості та енергетики.

Очікується, що DFC — агентство федерального уряду США, яке інвестує в закордонні проєкти, — отримає частку в новій компанії в розмірі близько 15% (у діапазоні 13–19%), повідомили двоє осіб, знайомих із ситуацією. Агентство очолює Бен Блек — син Леона Блека, співзасновника інвестиційної фірми Apollo.

Група Боелі ще не остаточно узгодила угоду з «Лукойлом». За словами обізнаних джерел, пропозиція перебуває на просунутій стадії, однак масштаби переговорів між сторонами наразі невідомі. Ця потенційна угода розглядається через 10 місяців після того, як російська компанія погодилася продати свій масштабний міжнародний бізнес фірмі Carlyle (після запровадження проти неї санкцій США); цей процес наразі загальмував у Вашингтоні в очікуванні остаточного схвалення з боку американської влади.

Закордонні активи «Лукойлу», оцінені у 20 мільярдів доларів на момент їх списання в березні, включають нафтогазові родовища (від Центральної Азії до Мексики), тисячі автозаправних станцій та значні потужності з переробки нафти в Європі.

Продаж цих активів відкриває рідкісну можливість придбати понад 3 мільярди барелів доведених і ймовірних запасів, а також одні з найбільших нафтопереробних заводів у Болгарії та Румунії.

Пропозиція Боелі ставить уряд США в незвичне становище: він одночасно виступає претендентом на активи, тоді як інша частина адміністрації вирішує їхню подальшу долю.

За словами особи, обізнаної з перебігом процесу, інші претенденти, які раніше виявляли інтерес до частини або всіх цих активів, наразі відмовилися від участі.

Ця пропозиція порушує питання про те, чи опиниться Carlyle у невигідному становищі, якщо їй доведеться конкурувати з консорціумом за участю уряду США та інвесторів, пов’язаних з адміністрацією, у ситуації, коли остаточне рішення ухвалюватиме Білий дім.

Одне з джерел, знайомих із ситуацією, підтвердило: «Так, такі побоювання існують».

Брати-мільярдери Рамез Аль-Хайят (ліворуч) і Моатаз Аль-Хайят у Нью-Джерсі, липень © Arturo Holmes/Fifa/Getty Images

Очікується, що консорціум очолить компанія International Holding Company шейха Тахнуна спільно з Allied Investment Partners (ОАЕ); про це повідомило джерело, обізнане з ходом переговорів.

За словами співрозмовника, родина Аль-Хайят отримає меншу частку, тоді як Боелі та DFC контролюватимуть більшість місць у раді директорів.

Брати Аль-Хайят стають дедалі помітнішими партнерами в проєктах за участю осіб, наближених до адміністрації Трампа.

Родина має частку в проєкті забудови нерухомості в Албанії за участю Іванки Трамп і Джареда Кушнера. Вона також розглядає можливість участі у відновленні мережі трубопроводів у Сирії в межах проєкту, до якого залучений Том Баррак — спеціальний посланник США в Сирії та давній соратник президента Дональда Трампа.

Компанія UCC, що контролюється родиною Аль-Хайят, також нещодавно отримала концесію на розробку нафтового родовища в Лівії (без проведення відкритого тендеру) і набуває міноритарну частку в газовому родовищі у Венесуелі, оператором якого є BP.

Серед активів «Лукойлу», виставлених на продаж, — одні з найбільших нафтопереробних заводів Болгарії та Румунії © Hristo Rusev/Getty Images

«Лукойл» уклав окрему угоду про продаж своїх активів у Казахстані уряду цієї країни (за умови отримання дозволу від Міністерства фінансів США). Його частку в нафтовому родовищі «Західна Курна» також було передано Іраку. Попередню спробу придбання бізнесу «Лукойлу», ініційовану торговельною компанією Gunvor, було відхилено Міністерством фінансів США.

Боелі здобув популярність завдяки гучним інвестиціям у спорт, видобувну галузь та медіаінфлюенсерів, проте рушійною силою його інвестиційного бізнесу є компанія зі страхування життя вартістю 60 мільярдів доларів, яка інвестує заощадження американських пенсіонерів.

Компанія Security Benefit зі штату Канзас, один із провідних продавців ануїтетів у США, інвестує близько 40 відсотків свого портфеля в активи…ts, пов’язані з іншими частинами імперії Боелі.

Однак страхові холдинги Боелі потрапили під пильну увагу на тлі розслідування щодо страховиків, контрольованих його давнім бізнес-партнером і колишнім співвласником “Челсі” Марком Волтером.

Білий дім, UCC та Боелі відмовилися від коментарів. Lukoil та IHC не відповіли на запит про коментар.