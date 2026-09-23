Більше половини опитаних жителів України (53,6%) вважають, що у разі реального припинення бойових дій та призначення виборів президентські та парламентські вибори мають відбутися одночасно. 22,2% респондентів вважають, що першими мають відбутися вибори Президента України, 19,0% – що першими мають відбутися вибори депутатів Верховної Ради України.

Про це свідчать результати дослідження компанії “Соціополіс”, проведеного з 16 по 21 вересня 2026 року.

Згідно з результатами опитування, у разі проведення виборів до Верховної Ради України у другій половині вересня 2026 року найвищий рівень підтримки отримала б група з чотирьох політичних сил, показники яких є досить близькими: потенційна Партія Валерія Залужного, потенційна Партія Володимира Зеленського, партія Петра Порошенка «Європейська Солідарність» та потенційна партія Андрія Білецького «Третя Штурмова». За потенційну Партію Валерія Залужного проголосували б 13,2% від усіх опитаних або 16,0% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором; за потенційну Партію Володимира Зеленського – відповідно 11,4% і 13,9%; за партію «Європейська Солідарність» – відповідно 11,1% і 13,5%; за потенційну партію «Третя Штурмова» – відповідно 10,8% і 13,1%.

Далі в електоральному партійному рейтингу ідуть потенційна Партія Кирила Буданова та партія Дмитра Разумкова «Розумна політика». За потенційну Партію Кирила Буданова проголосували б 7,5% від усіх опитаних та 9,1% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором; за партію «Розумна політика» – відповідно 6,5% і 7,9% респондентів.

Потенційні Партія Ігоря Терехова та Партія Михайла Федорова мають однакові показники підтримки – по 4,9% від усіх опитаних та по 6,0% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором. Партію Сергія Притули «24 СЕРПНЯ» підтримали б 3,3% від усіх опитаних та 4,0% серед тих, хто визначився зі своїм вибором; потенційну Партію Олександра Усика – відповідно 3,0% і 3,6%; партію ВО «Батьківщина» – відповідно 2,5% і 3,0%.

Водночас 9,5% опитаних не змогли визначитися, за яку політичну силу вони проголосували б, 6,6% – не брали б участі у голосуванні, а 1,6% респондентів – зіпсували б виборчий бюлетень.

Згідно з результатами опитування, якби вибори Президента України відбувалися у другій половині вересня 2026 року, найбільшу кількість голосів виборців отримали б Володимир Зеленський та Валерій Залужний. За Володимира Зеленського проголосували б 19,1% від усіх опитаних або 23,0% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором; за Валерія Залужного – відповідно 19,0% і 22,9%. Далі в президентському рейтингу йдуть Петро Порошенко (8,9% від усіх опитаних та 10,7% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором), Кирило Буданов (відповідно 7,9% і 9,5%), Андрій Білецький (7,2% і 8,7%), Михайло Федоров (6,3% і 7,6%) та Дмитро Разумков (5,7% і 6,9%). Олександра Усика підтримали б 2,7% від усіх опитаних та 3,2% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, Юлію Тимошенко – відповідно 2,5% і 3,0%. Водночас 8,5% опитаних не змогли визначитися, за кого вони проголосували б, 7,2% – не брали б участі у голосуванні, а 1,2% – зіпсували б виборчий бюлетень.

Результати моделювання другого туру виборів Президента України свідчать про суттєві відмінності у рівні підтримки кандидатів залежно від складу потенційної пари.

– У парі Валерій Залужний – Володимир Зеленський за Валерія Залужного проголосували б 46,1% від усіх опитаних, а за Володимира Зеленського – 28,0%. Серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, відповідні показники становлять 62,2% і 37,8%. Не брали б участі у голосуванні 16,4% опитаних, 4,8% – зіпсували б бюлетень, 4,7% – не змогли визначитися зі своїм вибором.

– У парі Кирило Буданов – Володимир Зеленський за Кирила Буданова проголосували б 35,6% від усіх опитаних, за Володимира Зеленського – 26,9%; серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, – відповідно 57,0% і 43,0%. Не брали б участі у голосуванні 24,8%, зіпсували б бюлетень 7,2%, не змогли визначитися – 5,5%.

– У парі Кирило Буданов – Михайло Федоров за Кирила Буданова проголосували б 36,0% від усіх опитаних, за Михайла Федорова – 26,2%; а серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, – відповідно 57,9% і 42,1%. Не брали б участі у голосуванні 23,9% респондентів, зіпсували б бюлетень – 6,2%, не змогли визначитися – 7,7%.

– У парі Кирило Буданов – Валерій Залужний за Кирила Буданова проголосували б 29,4% від усіх опитаних, за Валерія Залужного – 43,6%; а серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, – відповідно 40,3% і 59,7%. Не брали б участі у голосуванні 17,1% респондентів, зіпсували б бюлетень – 4,6%, не змогли визначитися – 5,3%.

– У парі Володимир Зеленський – Михайло Федоров за Володимира Зеленського проголосували б 31,7% від усіх опитаних, за Михайла Федорова – 33,6%; а серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, – відповідно 48,5% і 51,5%. Не брали б участі у голосуванні 23,1% респондентів, зіпсували б бюлетень – 7,0%, не змогли визначитися – 4,6%.

– У парі Валерій Залужний – Михайло Федоров за Валерія Залужного проголосували б 45,4% від усіх опитаних, за Михайла Федорова – 24,4%; а серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, – відповідно 65,0% і 35,0%. Не брали б участі у голосуванні 18,7% респондентів , зіпсували б бюлетень – 4,8%, не змогли визначитися – 6,8%.

Відносна більшість опитаних жителів України (46,4%) вважає, що найважливішою метою України у війні має бути збереження незалежності та суверенітету, навіть за умови територіальних втрат. Відновлення контролю над окупованими територіями як найважливішу мету України вважають 25,8% респондентів, а досягнення військової поразки або військового послаблення Росії – 14,7% респондентів.

Більшість опитаних (59,5%) вважають, що Україна може досягти перемоги у війні шляхом поєднання військових дій та дипломатії. Виключно військовий шлях до перемоги вважають можливим для України 15,2% респондентів, а виключно дипломатичний шлях – 14,9% респондентів. 5,9% респондентів вважають, що Україна не зможе досягти перемоги у війні жодним із шляхів, а 4,5% респондентів – не змогли визначитися з відповіддю на вказане запитання.

Негативні оцінки проведення двосторонніх переговорів між делегаціями США і Росії та між делегаціями США і України переважають над позитивними. Повністю або скоріше негативно оцінюють факт проведення таких переговорів 50,7% респондентів, тоді як повністю або скоріше позитивно – 40,1% респондентів. Ще 9,3% респондентів не змогли визначитися зі своєю оцінкою згаданих переговорів.

Переважна більшість опитаних жителів України (75,2%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився. На думку 16,1% респондентів, рівень корупції залишився на тому ж рівні, і лише 3,5% респондентів вважають, що він зменшився. Ще 5,2% опитаних не змогли визначитися зі своєю відповіддю.

Високий рівень корупції в Україні респонденти найчастіше пов’язують із Президентом України та його оточенням (Офісом Президента), Верховною Радою України / народними депутатами, а також правоохоронною та судовою системою. З Президентом України та його оточенням високий рівень корупції пов’язують 59,0% опитаних, з Верховною Радою України / народними депутатами – 54,7%, з правоохоронною та судовою системою – 48,2%. Дещо рідше респонденти пов’язують високий рівень корупції з Кабінетом Міністрів України / Урядом (38,9%), олігархами та великим бізнесом (37,0%), окремими міністерствами – оборони, енергетики тощо (34,4%), місцевою владою / органами місцевого самоврядування (34,3%).

Серед жителів України немає переважаючої точки зору щодо того, чи має незмінний або зростаючий рівень корупції впливати на рішення про проведення виборів. 40,0% респондентів вважають, що вибори мають бути проведені лише після завершення війни. Водночас 31,8% респондентів вважають, що за умови подальшого зростання корупції вибори мають бути проведені. На думку 24,4% респондентів, рівень корупції взагалі не повинен впливати на рішення про те, чи проводити вибори.

Звіт з результатами опитування у форматі .pdf можна скачати тут.