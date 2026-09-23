Японія планує дослідити використання гуманоїдних роботів зі штучним інтелектом для потреб оборони. Про це у вівторок повідомили джерела в уряді та правлячій партії, інформує Кореспондент.

Потенційно роботів можуть залучати до небойових завдань, зокрема патрулювання військових баз і логістичної підтримки. Це має допомогти скоротити потребу в особовому складі на тлі труднощів Сил самооборони Японії з набором військовослужбовців.

Очікується, що дослідження використання гуманоїдних роботів очолить Агентство з питань закупівель, технологій і логістики. У межах проєкту також планують провести конкурс, під час якого роботи приватних компаній та університетів демонструватимуть свої можливості.

Серед можливих напрямів використання роботів у майбутньому джерела називають розвідувальні та рятувальні операції.

“ШІ може бути ефективним інструментом для заміни або доповнення операцій, які виконує обмежена кількість персоналу”, – пояснив високопоставлений чиновник Міністерства оборони Японії.

Водночас щодо використання таких систем у бойових діях у країні зберігають обережність. Серед ризиків називають можливість того, що технологія помилково визначатиме союзників як противників або учасників бойових дій – і навпаки.

Наприкінці року уряд планує переглянути ключові документи у сфері оборони та безпеки. Розширення використання штучного інтелекту він розглядає як один із ключових напрямів посилення оборонних спроможностей країни.

На даний момент лідерство у виробництві гуманоїдних роботів належить Китаю. За оцінкою Bank of America, у 2025 році на нього припало 95% світових поставок таких систем.