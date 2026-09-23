У середу, 23 вересня, під головуванням виконувача обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова відбулася нарада щодо підготовки області до осінньо-зимового періоду та забезпечення стійкості критичної інфраструктури.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація у Фейсбуцi.

Окрему увагу приділили будівництву захисних споруд електрообладнання та альтернативної теплової генерації.

Участь у нараді взяли заступник начальника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич та керівники підрядних організацій.

Під час обговорення зосередилися на темпах виконання робіт на об’єктах енергетичної та теплопостачальної інфраструктури, дотриманні визначених строків, постачанні необхідних матеріалів та заходах із захисту об’єктів.

Георгій Решетілов наголосив на необхідності не лише дотримуватися визначених графіків, а й шукати можливості для прискорення робіт.

«Наше завдання – не просто констатувати проблеми, а знаходити конкретні рішення, які дозволять прискорити роботи. Там, де вже є необхідний рівень готовності, потрібно переходити до наступних етапів і не чекати кінцевих строків», – зазначив Георгій Решетілов.

За підсумками наради відповідальним профільним фахівцям доручено опрацювати проблемні питання щодо постачання матеріалів, збільшення темпів робіт та координації між підрядниками й відповідними службами.