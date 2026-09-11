Цієї суботи Миколаїв відзначатиме своє 237-річчя, і автобуси КП «Миколаївпастранс» вже додають місту святкового настрою.

«По Миколаєву курсує транспорт, прикрашений прапорцями України та Миколаєва. На автобусах розміщені тематичні банери, присвячені нашим військовим, які сьогодні захищають незламний Миколаїв та дають нам можливість жити, працювати й розвивати рідне місто», – йдеться у повідомленні підприємства до відео.

Як повідомляло Інше ТВ, Мер Миколаєва Сєнкевич закликав миколаївців вивісити прапори міста