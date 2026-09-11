Державні інспектори Миколаївського рибоохоронного патруля продовжують систематичні рейдові заходи із запобігання та виявлення правопорушень на водоймах області.

10 вересня 2026 року під час рибоохоронного рейду спільно з працівниками водної поліції ГУ НП в Миколаївській області на р. Південний Буг в м. Миколаєві (мкр. Матвіївка) викрито браконьєра.

Як повідомляє Миколаївський рибоохоронний патруль, чоловік із металевого човна за допомогою двох ліскових сіток здійснював незаконний вилов водних біоресурсів.

“Трофеєм” порушника стали 204 кефалі (сингіль), 71 тарань, 7 піленгасів, 7 судаків та 3 окуні.

Сума завданих збитків рибному господарству України становить 501 935 грн.

На особу складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Незаконно добуту рибу, металевий човен та знаряддя лову вилучено до рішення суду.

Для фіксації правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу ГУ НП у Миколаївській області. Правоохоронці провели огляд та внесли відомості до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський рибоохоронний патруль затримав на Березанському лимані браконьєра, який завдав збитків на понад 0,5 млн.грн. (ФОТО)