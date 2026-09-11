Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 11 вересня прибув до української столиці.

Про свій приїзд дипломат повідомив у соцмережі Х, опублікувавши фото з київського вокзалу, передає «Рубрика».

“Доброго дня з Києва”, – написав Сікорський.

На вокзалі главу польського МЗС зустріли:

заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко,

тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич,

посол України в Польщі Василь Боднар та інші посадовці.

Під час візиту Сікорського планують обговорити підтримку України. Зокрема, Польща готує новий пакет військової допомоги, до якого планують включити засоби протиповітряної оборони.

Як повідомляло Інше ТВ, “Найкритичніший момент вже минув”: МЗС оцінило відносини між Україною та Польщею