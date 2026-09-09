Низка нападів на українців у Польщі призвела до загострення відносин між країнами. Проте наразі рівень напруги спав завдяки спільним діям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

За словами Тихого, МЗС дуже непокоїть зростання цих настроїв і нападів у Дружній Республіці Польща.

“Питання це піднімав ще раніше, на початку року, навіть наприкінці минулого року, міністр Сибіга з міністром, віце-прем’єром, міністром Сікорським і просив його, щоб було належне реагування на такі випадки”, – каже Тихий.

Він зазначив, що Радослав Сікорський таке підтвердження дав.

“І треба віддати належність, що протягом усього цього часу, якщо ви подивитесь на те, як реагують польські правоохоронці, вони реагують належним чином. Ми за це їм вдячні”, – каже Тихий.

Тобто, з одного боку, зростає кількість інцидентів, що дуже погано, а з іншого боку, бачимо, що польська поліція все-таки реагує правильно і коректно, так, як має бути у випадках ворожнечі на національному ґрунті, уточнив він.

Речник МЗС відзначив, що ці інциденти дуже часто мають політичну складову.

“Нам дуже шкода, що низка політиків у Польщі не усвідомлюють, що їхня риторика, їхні заяви, їхні слова – вони мають дуже прямий вплив на безпосередню агресію фізично проти людей”, – повідомив він.

Тихий закликав насамперед йти до кореня проблеми, а не до безпосередньо тих окремих громадян Польщі, які попадають під вплив цієї риторики і починають чиняти такі дії.

“Але треба працювати не з ними, а з причиною. А причина полягає в тому, що деякі польські політики вибирають антиукраїнську риторику як драйвер свого електорального якогось процесу”, – пояснив він.

На його думку, це стратегічно хибно для самої Польщі.

Як каже Тихий, Україна впроваджує системні речі у цьому напрямку.

“Посольство України в Польщі, консульські установи, вони регулярно взаємодіють з польськими правоохоронцями і всіма компетентними органами по кожному випадку агресії”,- уточнив він

За його словами, жоден такий випадок без реагування не залишається.

“Я закликаю ще раз наших громадян, якщо вони стають жертвами таких нападів, різних проявів агресії в свій бік, обов’язково звертатися до наших консулів і обов’язково звертатися до польських правоохоронців”, – каже він.

Тихий вважає, що Україна хотіла б знижувати цю напругу.

“Я вам останнє скажу: за нашими відчуттями, все-таки найкритичніший момент, мабуть, в українсько-польських відносинах, найбільш напружений станом на зараз, він позаду”, – повідомив він.

Наразі країни у тій динаміці, в якій ми хотіли б заліковувати ці відносини і знижувати зайву напругу, яка точно нікому не потрібна, крім тих, хто сидить у Москві, впевнений Тихий.