Фрагменти кісток руки, якою тримав меч середньовічний руський князь — переможець у битві проти монголів, — були відправлені на фронт в Україну для підняття бойового духу війська. Це стало черговим кроком Російської православної церкви на підтримку війни, яку веде президент Володимир Путін.

Саркофаг великого князя Дмитра Донського, який помер у 1389 році й шанується російськими націоналістами за перемогу над монгольською Золотою Ордою в Куликовській битві 1380 року, було відкрито цього літа під час реставраційних робіт у московському Архангельському соборі на території Кремля, передає Reuters.



Російська православна церква, яка підтримувала Путіна протягом усього конфлікту, повідомила, що відправила фрагмент правої руки Донського до Донецька — одного з чотирьох українських регіонів, які Путін оголосив приєднаними до Росії у 2022 році (цей крок Київ відкинув як незаконне захоплення територій).

Називаючи Донського «святим полководцем», Московський патріархат РПЦ заявив, що частину його останків відправили на фронт, аби вони незримо стояли пліч-о-пліч із російськими військами.

«Фрагмент правої руки великого князя — тієї самої правої руки, якою він тримав меч на Куликовому полі, — було відправлено на фронт для зміцнення духу солдатів», — йдеться в заяві.

Реліквію, що зберігається в невеликому оздобленому ковчезі під ударостійким склом, показуватимуть російським бойовим підрозділам уздовж лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів.

Донський, ім’я якого під час Другої світової війни носила танкова колона, створена коштом церкви, був канонізований Російською православною церквою у 1988 році.

ПАТРІОТИЧНА АКЦІЯ

Ця ретельно спланована кампанія з використання останків князя як піар-заходу для піднесення патріотизму й бойового духу відбувається напередодні парламентських виборів, що мають відбутися наприкінці цього місяця.



Цими вихідними мощі Донського пронесли вулицями Москви під час масштабної православної хресної ходи.



У вівторок під час церемонії біля меморіалу часів Другої світової війни в Донецьку Сергій Кирієнко — перший заступник керівника адміністрації президента РФ — разом із військовими командирами та призначеним Росією очільником регіону приклалися до святині й перехрестилися, поки священник читав молитву.

РФ подає мощі Донського як доказ того, що Бог — на боці Росії. Однак критики звинуватили Церкву в порушенні релігійного протоколу заради догоди Кремлю. Вони також поставили під сумнів, чому мощі Донського — місцезнаходження яких було загальновідомим протягом десятиліть — дістали та почали вшановувати лише зараз, через 38 років після його канонізації.

«На п’ятому році війни церковне керівництво в Москві почало замислюватися, що ще можна зробити, аби продемонструвати підтримку того, що Росія називає “спеціальною військовою операцією”», — написав Олександр Занемонець, православний священник та історик, який проживає за межами Росії, у дописі для Центру Карнегі (Росія — Євразія), директора якого Росія визнала «іноземним агентом». Вона вже відрядила священників на лінію фронту, запровадила в кожній церкві обов’язкові молитви за перемогу Росії та облетіла міста з іконами. Держава, втягнута у війну, намагатиметься змусити всі інституції, зокрема й релігійні, брати в ній участь, – зазначив він.