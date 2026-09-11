Міністерство оборони Німеччини розглядає можливість обмежити доступ уряду землі Саксонія-Ангальт до надзвичайно важливого плану дій на випадок війни чи кризи, якщо владу в цьому східному регіоні отримають праві радикали.

Цей документ, відомий як OPLAN, налічує 1000 сторінок і визначає стратегію оборони, розроблену німецькими органами влади та НАТО на випадок війни чи кризової ситуації; він передбачає скоординовані дії федеральних і регіональних посадовців, повідомляє Bloomberg.

Як повідомило джерело, обізнане з перебігом обговорення, міністр оборони Борис Пісторіус заявив цього тижня, що хоче унеможливити передачу цього планувального документа Росії урядом землі, який може очолити партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) — політична сила, що виступає проти імміграції та здобула вражаючу перемогу на виборах у цій землі минулої неділі.

AfD — партія, що виступає проти імміграції та яку німецькі спецслужби частково вважають загрозою конституційному ладу країни, — отримала 44% голосів на виборах у Саксонії-Ангальт. До абсолютної більшості в земельному парламенті їй забракло лише трьох депутатських мандатів.

Парламентські маневри наступного місяця можуть вперше з часів Другої світової війни привести правих радикалів до влади в одному з регіонів Німеччини.

Прихильне ставлення AfD до Москви — зокрема підтримка відновлення економічних зв’язків із Росією та відмова від надання військової допомоги Україні — викликає пильну увагу німецьких органів безпеки.

Пісторіус озвучив свої наміри у вівторок під час закритої зустрічі з експертами з питань оборонної політики від парламентських фракцій правлячої коаліції; про це повідомило джерело, що побажало залишитися неназваним, оскільки переговори не є публічними. Посадовці припускають, що план OPLAN може бути задіяний у разі ескалації конфлікту з Росією.

У Міністерстві оборони заявили, що OPLAN є секретним документом, і відмовилися від подальших коментарів.

В основі плану лежить ключова роль Німеччини як логістичного вузла для перекидання військ НАТО на схід у межах заходів із захисту Альянсу. Повна версія OPLAN доступна керівникам 16 федеральних земель Німеччини, тоді як місцеві органи влади мають доступ лише до окремих частин цього загального плану.

Німецькі посадовці вже кілька місяців обмірковують, як убезпечити конфіденційну інформацію на випадок, якщо права радикальна партія отримає контроль над питаннями безпеки на рівні федеральної землі. Серед варіантів — видалення або класифікація певних даних, повідомляло агентство Bloomberg News у липні.