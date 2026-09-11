Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора викрили адвоката, який вимагав 5 млн доларів США за сприяння у закритті кримінального провадження.

Про це пише Служба безпеки України у Фейсбуцi.

За матеріалами справи, правник запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів «вирішити питання» з правоохоронцями.

За 5 млн доларів США адвокат обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кодоном, використати власні зв’язки та вплив для припинення кримінального переслідування.

Також адвокат гарантував, що надалі його «клієнта» не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук та не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу.

Крім того, за винагороду він обіцяв не допустити арешту рахунків і майна фігуранта.

Співробітники СБУ затримали адвоката у приміщенні одного з банків у Печерському районі столиці під час одержання «авансу» – 3 млн 800 тис доларів США.

Щоб замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки. Його план полягав у тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти та ускладнити подальше документування злочину.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення, а також інших осіб, які можуть бути до нього причетними.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.