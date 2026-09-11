Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує платникам податків, що для бізнесу, який постраждав внаслідок збройної агресії російської федерації, законодавством передбачено низку податкових механізмів підтримки.

Їх мета – допомогти підприємцям зберегти діяльність, відновити роботу та виконувати податкові обов’язки з урахуванням реальних наслідків бойових дій.

Важливо: підтримка залежить від конкретних обставин, характеру та ступеня шкоди, завданої бізнесу. Тому насамперед необхідно встановити, що саме сталося та як це вплинуло на можливість виконувати податкові обов’язки.

Якщо бізнес не може виконувати податкові обов’язки

Якщо підприємство або підприємець через наслідки бойових дій фактично не має можливості своєчасно виконувати податкові обов’язки, Податковий кодекс України передбачає можливість тимчасового звільнення від їх виконання.

Таке звільнення діє до моменту відновлення можливості виконувати податкові обов’язки або до припинення воєнного стану – залежно від конкретної ситуації та вимог законодавства.

Для підтвердження можливості чи неможливості виконання податкових обов’язків застосовується спеціальний порядок, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225.

Якщо через війну знищено або втрачено документи

Для платників, які через бойові дії або тимчасову окупацію не можуть пред’явити первинні документи, законодавством також передбачені спеціальні гарантії.

Платник має право подати до контролюючого органу повідомлення про втрату або неможливість вивезення первинних документів через їх перебування на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях.

Подання такого повідомлення має важливі наслідки:

запроваджується мораторій на проведення документальних перевірок щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів;

дані податкової звітності за визначені періоди не можуть бути поставлені під сумнів лише через відсутність первинних документів;

зберігаються підстави для врахування витрат та/або від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток;

зберігається право на податковий кредит та/або від’ємне значення з ПДВ – за умови дотримання передбачених Кодексом вимог.

Це особливо важливо для підприємств, які втратили документи внаслідок обстрілів, окупації або бойових дій.

Податкові пільги для майна на постраждалих територіях

Окремі податкові механізми передбачені для об’єктів, розташованих на територіях тимчасової окупації, активних бойових дій або територіях, забруднених (потенційно забруднених) вибухонебезпечними предметами.

За визначених законодавством умов платники можуть бути звільнені від сплати, зокрема:

плати за землю;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

екологічного податку;

загального мінімального податкового зобов’язання щодо земельних ділянок (паїв).

При цьому різні види звільнення можуть застосовуватися одночасно, якщо платник відповідає встановленим законодавством умовам.

Куди звернутися постраждалому бізнесу?

ГУ ДПС у Миколаївській області рекомендує підприємцям, які постраждали внаслідок бойових дій, не залишатися сам на сам із податковими питаннями. Фахівці податкової служби допоможуть зорієнтуватися, які механізми підтримки можуть бути застосовані саме у конкретній ситуації та які документи необхідні.

Крім того, Державна податкова служба України створила «гарячі лінії» територіальних органів ДПС для підтримки бізнесу, який зазнав втрат через війну. На Миколаївщині консультації щодо підтримки постраждалого бізнесу надаються за такими телефонами:

(0512) 50-18-94, (0512) 53-82-29, (0512) 50 18 95 – підрозділ управління оподаткування юридичних осіб;

(0512) 50-18-70, (0512) 53-30-19 – підрозділ управління оподаткування фізичних осіб;

(0512) 50-18-34, (0512) 50-18-61, (0512) 50-18-25, (0512) 50-18-62, (0512) 53-31-34 – підрозділ контролю за підакцизними товарами.

Звернутися на «гарячу лінію» можна, зокрема, якщо через війну пошкоджено або втрачено майно чи документи, довелося призупинити діяльність або релокувати підприємство, виникли труднощі з виконанням податкових обов’язків чи інші проблеми, пов’язані з наслідками бойових дій.

Податкова служба Миколаївщини продовжує працювати над тим, щоб податкова підтримка постраждалого бізнесу була доступною, зрозумілою та практичною.