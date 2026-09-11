У ніч проти 11 вересня українські військові вдарили ракетами FP-5 «Фламінго» по хімічному підприємству «Волгоградпромпроект» у Волгограді.

Про це повідомили в компанії Fire Point, яка виробляє «Фламінго».

Зафіксовано влучання ракет у ціль, внаслідок чого виникла пожежа.

ТОВ «Волгоградпромпроект» перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс. Підприємство виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин.

Українські санкції, як завжди, виявилися найефективнішими.