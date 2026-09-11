Міністерство культури України затвердило рекомендації щодо організації та проведення масових культурних і розважальних заходів у разі встановлення жовтого рівня загрози засобів повітряного нападу.

Про це йдеться на сайті відомства.

«Створюємо зрозумілі правила, які допоможуть культурному життю продовжуватися з урахуванням безпекової ситуації. В основі цих рекомендацій — життя і здоров’я людей. Організатори мають завчасно підготувати чіткий план дій, забезпечити доступ до укриттів та оперативно інформувати відвідувачів про рівень загрози. Водночас людина має отримувати всю необхідну інформацію, щоб самостійно ухвалювати рішення щодо подальшого перебування на заході. Такий підхід дає змогу гнучко реагувати на зміну безпекової ситуації та відповідально проводити культурні події», — зазначила Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

За новими правилами встановлення жовтого рівня загрози не означає автоматичного відкладення, припинення або скасування заходу. Організатор може ухвалити рішення про його початок чи продовження, якщо забезпечені необхідні умови безпеки, зокрема доступ до укриття для всіх відвідувачів, учасників і персоналу.

Рекомендації розроблені з урахуванням диференційованого підходу до реагування на різні рівні повітряної загрози. Головним принципом залишається пріоритет життя і здоров’я людей. Документ передбачає завчасне планування дій організаторів, доступ до укриттів, оперативне інформування про зміну рівня загрози та можливість для кожної людини самостійно вирішити, чи залишатися на заході, чи перейти до укриття.

До початку заходу організаторам рекомендується визначити укриття та зручні маршрути до нього, перевірити місткість, забезпечити вільний доступ до евакуаційних виходів, призначити відповідальних за моніторинг безпекової ситуації та інформування людей.

Кількість відвідувачів має визначатися з урахуванням можливості розмістити в укритті також персонал, виконавців та інших учасників заходу.

Перед початком заходу відвідувачів рекомендується поінформувати, де розташоване найближче укриття, як до нього пройти та як діяти у разі встановлення жовтого або червоного рівня загрози. Цю інформацію організатори мають також розміщувати на сайтах, у соціальних мережах і месенджерах, на квитках, інформаційних стендах, екранах та за допомогою QR-кодів.

Під час жовтого рівня загрози захід може розпочатися або продовжитися, якщо є доступне укриття достатньої місткості, забезпечений фактичний доступ до нього та відвідувачі знають маршрут руху. Людина при цьому має право самостійно залишити місце проведення заходу та перейти до укриття. Організатор повинен забезпечити таку можливість і за потреби допомогти з переміщенням.

У разі встановлення червоного рівня загрози до початку події захід не розпочинається. Якщо червоний рівень встановлено вже під час заходу, організатор припиняє його проведення, інформує людей про найближче укриття та забезпечує організований перехід до нього.

Окремі рекомендації передбачені для концертів, фестивалів, виставок, ярмарків та інших масових подій на відкритих територіях. Організатор має оцінити місткість укриттів, відстань до них, пропускну спроможність маршрутів та можливість швидкого переміщення людей без небезпечного скупчення. Якщо забезпечити швидкий доступ усіх учасників до укриття неможливо, проводити такий захід на відкритій території під час жовтого рівня загрози не рекомендується.

Документ також визначає підходи до перенесення, відновлення або скасування заходів та використання квитків. Під час ухвалення рішення організатору рекомендується враховувати безпекову ситуацію, тривалість перерви, комендантську годину, роботу громадського транспорту та можливість безпечного повернення людей додому.

Рекомендації не скасовують вимог законодавства у сфері цивільного захисту та рішень військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади й місцевого самоврядування, ухвалених з урахуванням безпекової ситуації на відповідній території.

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