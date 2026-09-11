Як повідомили виданню Axios двоє американських посадовців, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман (MBS) у четвер двічі телефонував президенту Трампу, закликаючи його завдати ударів по хуситах, оскільки це підтримуване Іраном угруповання наближалося до критично важливої ​​вузької ділянки в Червоному морі.

Трамп відмовився, а представники США наголосили, що адміністрація наразі не планує прямого втручання в конфлікт із хуситами.

У четвер ціни на нафту різко зросли після того, як хусити захопили стратегічне прибережне місто в Ємені, що наблизило їх до Баб-ель-Мандебської протоки — життєво важливої ​​артерії для світової торгівлі та експорту саудівської нафти.

З огляду на те, що Іран уже перешкоджає руху суден через Ормузьку протоку, контроль хуситів над Баб-ель-Мандебською протокою міг би надати Тегерану новий потужний важіль впливу на США та їхніх союзників у Перській затоці.

США занепокоєні стрімкою ескалацією бойових дій у Ємені та посилюють підтримку Саудівської Аравії, намагаючись при цьому уникнути безпосередньої військової участі.

За словами двох обізнаних джерел, у четвер до Саудівської Аравії для проведення термінових координаційних зустрічей прибув командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер.

Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні та Білий дім відмовилися від коментарів.

Протистояння між Саудівською Аравією та хуситами відновилося в липні після того, як Ер-Ріяд не дозволив літаку з високопоставленими представниками хуситів, які поверталися додому з похорону колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, приземлитися в Сані.

Мухаммед ібн Салман попросив у Трампа політичної підтримки для завдання удару по аеропорту Сани, але дав зрозуміти, що Саудівська Аравія не потребує військової допомоги США. Трамп висловив йому свою підтримку.

У відповідь хусити атакували саудівські танкери в Червоному морі, створивши загрозу для важливого маршруту експорту нафти королівства, а згодом поширили атаки на енергетичні об’єкти Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія та її єменські союзники відповіли авіаударами й наземними наступальними операціями проти позицій хуситів.

Прохання Саудівської Аравії про прямі військові дії з боку США свідчить про різку зміну позиції порівняно з липнем, коли Ер-Ріяд запевняв Вашингтон, що здатен самотужки впоратися з хуситами.

Однак у міру загострення бойових дій саудівська сторона почала шукати дедалі більшої підтримки з боку США. Останніми тижнями американські військові та цивільні посадовці повідомили своїм саудівським колегам, що згідно з директивою Трампа американські сили мають зосередитися на Ірані та Ормузькій протоці й уникати відкриття ще одного фронту, — про це розповіли джерела, обізнані з перебігом обговорень.

У четвер, коли сили хуситів наступали на прибережне місто Моха, а підтримувані Саудівською Аравією єменські війська відступали, наслідний принц Мухаммед ібн Салман (MBS) зателефонував Трампу, щоб поінформувати його про погіршення ситуації, повідомили американські посадовці.

За кілька годин принц зателефонував знову й закликав Трампа віддати наказ про завдання ударів США по позиціях хуситів.

Трамп відмовився, однак представник адміністрації США заявив, що Вашингтон надаватиме Саудівській Аравії розвідувальні дані про хуситів та інформацію для наведення на цілі.

За словами посадовця, у Саудівській Аравії вже перебуває близько 200 американських військовослужбовців, які надають підтримку, що не передбачає безпосередньої участі в бойових діях.

Високопосадовець адміністрації Трампа дав зрозуміти, що пріоритетом Вашингтона є забезпечення відкритості судноплавства в Червоному морі, тоді як ширшу боротьбу мають вести регіональні партнери.

«Сполучені Штати зосереджені на захисті своїх ключових інтересів національної безпеки — таких як забезпечення свободи судноплавства в Червоному морі, — водночас надаючи регіональним партнерам можливість відігравати провідну роль у вирішенні проблем регіональної безпеки», — зазначив посадовець.

«Ми підтримуємо постійний діалог із Саудівською Аравією та урядом Ємену щодо стабільності в регіоні».