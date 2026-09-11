ТЦКашника в Одесі засудили до 7 років позбавлення волі за викрадення та тортури чоловіка під час мобілізаційних заходів.

2 травня група з 4-х військовослужбовців ТЦК без участі поліції почала переслідувати чоловіка, не встановивши його особи та наявність законних підстав для затримання. Він забіг у під’їзд і схопився за металеві поручні, проте його силою відтягли, застосували сльозогінний газ та заштовхали у службовий Renault Master, повідомляє Одеса Info.

Дорогою до ТЦК чоловіка били по тулубу, при цьому після застосування газу він задихався і просив припинити насильство.

Суд кваліфікував дії засудженого як тортури, незаконне позбавлення волі та викрадення людини. Він визнав провину та уклав угоду з прокуратурою.

Підсумкове покарання – 7 років позбавлення волі та заборона ще три роки обіймати посади у ТЦК, пов’язані з мобілізацією.