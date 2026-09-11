Податкова служба Миколаївщини пропонує платникам податків якісні адміністративні послуги.

У Центрах обслуговування платників Головного управління ДПС у Миколаївській області надається широкий спектр безоплатних адміністративних та електронних послуг, орієнтованих на комфорт платників податків. Громадяни та підприємці у зручний для них час мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію та інші послуги.

Найбільшим попитом у платників користується послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України (у вигляді книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. У січні – серпні 2026 року нею скористалися 28977 громадян.

Не менш запитуваною залишається послуга з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Упродовж 8 місяців поточного року за отриманням зазначеної послуги звернулося 10304 громадянина.

Також, у січні – серпні 2026 року зареєстровано 4336 програмних реєстраторів розрахункових операцій, 1957 книг обліку розрахункових операцій, 1291 розрахункову книжку та 830 реєстраторів розрахункових операцій. Окрім того, зареєстровано 430 платників податку на додану вартість, суб’єктам господарювання надано 790 витягів з реєстру платників ПДВ.

Усього, станом на 01.09.2026 фахівцями управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області надано 48,9 тисяч адміністративних послуг.

В умовах триваючої широкомасштабної військової агресії росії проти України та дії воєнного стану, на Миколаївщині забезпечено роботу 4 державних податкових інспекцій, на базі яких працюють 6 сервісних центрів обслуговування платників (ЦОП) та 14 пунктів обслуговування, до яких можна звернутися з питань отримання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, приймання звітності тощо.

Крім того, в області функціонує 1 пункт видачі електронних ключів, розташований у Миколаївській державній податковій інспекції ГУ ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 24/2.

Повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів з боку агресора пошкоджень та руйнувань зазнали приміщення деяких ЦОП та державних податкових інспекцій області. Тож рекомендуємо з актуальною інформацією щодо роботи ДПІ ознайомитися на сайті Головного управління ДПС у Миколаївській області за покликанням: http://mk.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi/.

Рекомендуємо платникам користуватися цифровими сервісами служби, які покликані зробити взаємодію з податковою максимально зручною, зокрема це Електронний кабінет платника, чат-боти, мобільний застусонок «Моя податкова», Контакт-центр ДПС тощо. Такі технології дозволяють громадянам отримувати послуги без необхідності відвідування податкових органів, у зручний для них спосіб і в комфортних умовах.

Нагадуємо, що у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області діє Офіс податкових консультантів, в якому можна отримати консультації з питань нарахування та сплати податків, зборів з фізичних осіб, сервісів Електронного кабінету та мобільного застосунку «Моя податкова», причин виникнення податкового боргу, декларування доходів, податкових пільг, відкриття підприємництва тощо. Звернутися до консультантів Офісу можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.