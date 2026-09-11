«У мене немає проблем у тому, щоб спілкуватися з противником, більшу частину життя я прослужив у розвідці й навчився, як працювати з противником», — так в інтерв’ю Латвійському телебаченню сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Саме він очолював українську делегацію на останньому раунді тристоронніх перемовин із Росією у лютому в Женеві.

Буданов сподівається, що на переговорах колись вдасться досягти закінчення війни, але попереджає — якщо країна-агресор Росія не припинить війну, удари України по її території ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими.

Під час «Ризької конференції» Кирила Буданова до розмови запросив журналіст LTV Гінтс Амолиньш.

Гінтс Амолиньш: Дякую, що знайшли час зустрітися з нами. Насамперед, ескалація у війні Росії та України. Як далеко може зайти ця спіраль ескалації?

Кирило Буданов: Не ми почали цю війну. Україна зазнала відкритої, непровокованої агресії з боку Російської Федерації ще у 2014 році, яка продовжилася новим етапом у 2022 році. І відповідь на ваше запитання, на жаль, така: стільки, скільки буде необхідно.

Україна продовжуватиме боротися.

Україна продовжуватиме. У неї немає іншого варіанта, тому що ми боремося за своє — за своїх людей, за свою територію і за своє майбутнє. Російська Федерація може ухвалити рішення відступити або не відступати. Вона має певну можливість маневру в цьому плані. Ми стоїмо на своїй землі, і ніхто не має права просто так брати й віддавати комусь свою землю.

Учора були новини про удар дрона дальньої дії на 3000 км у Росії, в російській Арктиці. Чи можемо ми очікувати, що українські атаки по Росії, по території Росії, посиляться?

Якщо Росія не припинить бойові дії проти нас, зрозуміло, що вона на власній шкурі відчує це ще більше й сильніше. Наші удари ставатимуть дедалі глибшими та з більшою бойовою потужністю.

Як вам здається, коли виникнуть умови для припинення вогню?

Україна готова до цього в будь-який момент. Це офіційна позиція президента України. Ми готові до припинення бойових дій. Питання в Росії. Це абсолютно публічна, відкрита й офіційна позиція України. Ми готові та прагнемо закінчення війни. Звісно, на нормальних прийнятних умовах, а не у формі ультиматуму: мовляв, віддайте нам усе, і ви ще нам залишитеся винні. Такого не буде.

За яких умов було б можливо про щось домовитися з Росією?

Моя суб’єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій — із гарантіями безпеки Україні — по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості. Звісно, без будь-якого юридичного визнання з боку України [відмови від територій]. Такого не буде, і ніхто цього не робитиме.

Посланці президента США Трампа Віткофф і Кушнер щойно були в Києві. Коли можуть відновитися мирні переговори з Росією, зі США?

Діалог буде продовжено. Щодо цього не хвилюйтеся.

Але він продовжиться, відновиться?

Він уже, скажімо так, оновлений, і цей процес також буде продовжено. Сподіваюся, ми прийдемо до результату. Ми бачимо, що американська сторона цього хоче. Українська сторона чітко вказує, що хоче цього. Питання в російській стороні, наскільки вони реально готові. Це покаже час.

Ви очолювали українську делегацію на останніх тристоронніх переговорах у лютому в Женеві. Як це — вести переговори з ворогом, і як взагалі можна прийти до якогось рішення з таким ворогом із такими максималістськими вимогами?

Я був дотичний до переговорів з росіянами ще з 2022 року. Нічого нового для мене там немає. Ви прекрасно розумієте, що всі обміни полоненими й колишні свого часу зернові коридори тощо — усе це відбувалося в певному процесі. У мене немає проблем у тому, щоб спілкуватися з противником. Я більшу частину свого життя прослужив у розвідці. Тому я навчився, як працювати з противником.

Які головні пункти, головний пункт, як працювати з ворогом?

Дивіться: нам потрібен результат. І їм потрібен свій результат. Ось між усіма цими позиціями й проходять усі наші переговори. Кожен хоче досягти свого. І це нормально.

Необхідно знайти якийсь компроміс.

Коли ми його знайдемо, сподіваюся, війна закінчиться.

Країни Балтії та Європа загалом, ми стурбовані гібридними атаками Росії, диверсійними операціями. Як ви оцінюєте ситуацію з безпекою тут, у країнах Балтії?

Щодо ситуації з безпекою в Латвії — наша країна дуже активно здійснює обмін інформацією з відповідними службами та організаціями в Латвії. Те, що Російська Федерація тестує гібридний підхід у Латвії — це очевидно.

Перейде це на новий рівень чи ні, залежить від ухвалення політичних рішень, які, зі свого боку, значною мірою спиратимуться на оцінку реальних спроможностей Латвії цьому протистояти. Якщо росіяни побачать, що тут усе підготовлено до протидії чи оборони, їм доведеться переглянути свої плани. І це має спрацювати.

Коли війна закінчиться, що буде першим, що ви особисто захочете зробити?

Не знаю. Чесно скажу, що не знаю. Тому що я на війні з 2014 року. Я вже трохи підзабув, як це — жити без війни. Але думаю, що радітиму. Як це проявиться, покаже час. Мабуть, святкуватимемо з дружиною. Думаю, так це виглядатиме.