У ніч на 11 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовский нафтопереробний завод у Саратові.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

На території об’єкта зафіксовано пожежі. Ступінь завданих збитків уточнюється.



Довідково. Саратовський нафтопереробний завод має потужність переробки близько 7 млн тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне паливо й інші нафтопродукти. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф паливно-мастильними матеріалами.



Робота по ключових військово-промислових об’єктах противника триває.



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