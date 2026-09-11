Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією та за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України зірвала спробу підпільного збуту однієї з найбільших партій вибухівки від початку повномасштабної війни.

Про це пише Служба безпеки України у Фейсбуцi.

За результатами дій на випередження у Харківській області затримано командира одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ, який намагався нелегально продати майже 500 кг тротилу.

Як з’ясувало розслідування, він підшукував потенційних покупців через тематичні Телеграм-канали та обіцяв клієнтам особисто доставити «товар» на службовому авто.

Співробітники СБУ викрили фігуранта «на гарячому» поблизу військової частини в Чугуївському районі під час продажу вибухівки.

Встановлено, що зловмисник зберігав тротил у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території регіону, де тимчасово дислокувався його підрозділ.

На місці затримання у зловмисника вилучено всю підготовлену до продажу партію вибухівки, а також смартфон із доказами його контактів з клієнтами.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та всіх причетних до нього осіб.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.