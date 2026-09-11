Anthropic у четвер повідомила, що заблокувала науковців, які використовували її моделі штучного інтелекту Claude «у способи, які могли сприяти розробці біологічної зброї», повідомляє CBS News, передає Zn.ua.

Про це компанія розповіла у великому звіті, де також описала інші випадки шкідливого використання ШІ, пов’язані зі стеженням, шахрайством, розробкою звичайних озброєнь та пропагандою.

За словами Anthropic, наведені у звіті випадки є прикладами «найбільш помітної та нової загрозливої активності», яку компанія виявила на цей момент. Серед суб’єктів таких загроз були злочинці, ймовірно підтримувані державами угруповання, постачальники шпигунського програмного забезпечення та державні пропагандистські структури.

Anthropic описала п’ять випадків діяльності, яка потенційно могла сприяти розробці біологічної зброї. Компанія назвала зловживання ШІ в біологічній сфері «одним із найсерйозніших ризиків передових моделей штучного інтелекту».

Водночас у компанії наголосили, що виявлені випадки «свідчать про наявність відповідних можливостей» у моделей ШІ, але «не можуть конкретно продемонструвати, що такі можливості коли-небудь будуть використані для створення біологічної зброї в реальному світі».

Люди, причетні до цих випадків, є професійними науковцями. Anthropic вирішила не розкривати їхніх імен.

Компанія також наголосила, що не може стверджувати, що ці люди мали намір завдати шкоди.

«Коли ми виявили та розслідували ці випадки, ми заблокували облікові записи користувачів і врахували результати розслідувань у системах захисту наших передових моделей, механізмах контролю та процесах аналізу загроз, щоб у майбутньому краще запобігати такій діяльності, виявляти та припиняти її», — йдеться у звіті.

Новіші та досконаліші моделі, такі як Claude Fable 5, мають потужніші механізми захисту порівняно з попередніми моделями та обмежують доступ до «широкого спектра запитів, пов’язаних із біологічними дослідженнями подвійного призначення», зазначає Anthropic.

Компанія наголошує, що можливості ШІ у сфері біології можуть використовуватися як із корисною, так і зі шкідливою метою.

«Та сама інформація, яку можна використати для розробки біологічної зброї, може також використовуватися, наприклад, для створення вакцини або ліків проти хвороби», — пояснили в Anthropic.

Пропаганда та стеження

Anthropic також повідомила, що виявила та видалила облікові записи, які використовували Claude для проведення операцій впливу з метою формування громадської думки. Серед них були три акаунти, пов’язані з іранськими державними структурами.

За даними компанії, у кожному з цих випадків операцію проводила особа, яка працювала в іранській державній пропагандистській установі або від її імені.

Claude використовували для створення контенту, маскування публікацій під матеріали незалежних новинних джерел та поширення контенту в соціальних мережах, зокрема X, Instagram і TikTok.

Один із пов’язаних з Іраном суб’єктів загроз використовував Claude для розробки рекомендацій щодо вибору цілей серед військово-морських сил США в регіоні, повідомила Anthropic.

Той самий акаунт використовував ШІ для створення програмного забезпечення для внутрішньої платформи масового стеження, призначеної для іранських державних систем.

Claude також використовували для створення та проведення операцій зі стеження суб’єкти в Китаї та Західній Африці, а в деяких випадках — для визначення цілей.

Anthropic заявила, що виявила випадки, коли штучний інтелект фактично використовували замість команди інженерів.

У Китаї три акаунти, пов’язані з муніципальними службами безпеки КНР, використовували Claude для стеження та транснаціональних репресій. Серед них було муніципальне відомство, яке складало профілі активістів та організацій за кордоном.