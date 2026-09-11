12 вересня у Миколаєві на маршрути вийде «Краєзнавчий трамвай», створений у співпраці КП «Миколаївелектротранс» та Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

У салоні трамвая №1112 розміщено інформаційні постери — коротку подорож крізь тисячоліття історії. Тут зібрані події, цікаві факти, таємниці та рекорди, які допоможуть побачити знайомі вулиці й місця з іншого боку.

12 вересня трамвай розпочне роботу на маршруті №1. Надалі він щодня курсуватиме різними напрямками, щоб якомога більше пасажирів могли познайомитися з історіями рідного краю.

«Це лише перший крок у спільній роботі. Музей та підприємство підписали меморандум про співпрацю, щоб і надалі створювати проєкти, спрямовані на збереження, популяризацію та поширення історичної спадщини.

Адже знайомитися з історією можна по-різному: відвідуючи музеї, гортаючи сторінки книжок чи просто уважно дивлячись на місто навколо. «Краєзнавчий трамвай» стане ще однією можливістю дізнатися більше про рідний край просто під час щоденної поїздки!» – зазначають на КП «Миколаївелектротранс».

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