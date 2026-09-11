Канада розширила санкційний список, додавши до нього вісьмох громадян Росії, причетних до незаконної депортації, примусового переміщення, індоктринації та мілітаризації українських дітей.

Про це йдеться на сайті уряду Канади, передає «Апостроф».

Під обмеження потрапили очільник МНС РФ Олександр Куренков, керівник Федерального агентства у справах молоді Григорій Гуров, очільник правління “Руху перших” Артур Орлов та керівник ради регіонального відділення цього руху Денис Чернобай.

Також санкції запровадили проти радника апарату уповноваженого з прав дитини Володимира Хромова, голови опікунської ради Національного центру допомоги зниклим і постраждалим дітям Олени Мільської, а також Олександри Кульгіної та Віталія Сука.

В уряді Канади наголосили, що всі ці особи безпосередньо причетні до депортації українських дітей та їхньої подальшої мілітаризації.

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