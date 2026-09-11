Російська ескалація реактивними «шахедами» поступово стає все більш терористичною.

Про це йдеться в коментарі Президента Володимира Зеленського щодо сьогоднішніх ударів рашистів, передає Інше ТВ.

«Протягом дня росіяни бʼють цілеспрямовано по заправках у Києві. Тільки за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще девʼять людей постраждало. Серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії «Київстар». І від ночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині.

Не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимально уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня», – зазначається в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, вночі росіянці атакували Україну «Бандеролями» та БпЛА – що знешкоджено