Під час спільного рибоохоронного рейду 9 вересня 2026 року державні інспектори Миколаївського рибоохоронного патруля разом із працівниками водної поліції ГУ НП у Миколаївській області викрили грубе порушення правил рибальства.

Про це повідомляє Миколаївський рибоохоронний патруль, передає Інше ТВ.

В акваторії Березанського лиману виявлено громадянина, який здійснював незаконний вилов риби за допомогою трьох ліскових сіток. Порушник встиг виловити 315 екземплярів кефалі (сингіль). Своїми діями порушник наніс збитків рибному господарству на суму 530 145 грн.

Наразі згідно з Правилами любительського рибальства діє нерестова заборона на вилов кефалі в Чорному морі та прилеглих лиманах, що робить дії рибалки грубим правопорушенням.

Державними інспекторами Миколаївського РП складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Для фіксації правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу ГУ НП у Миколаївській області. Правоохоронці провели огляд та внесли відомості до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині браконьєр, який незаконно рибалив у Березанському лимані, завдав збитків майже 60 тис.грн. (ФОТО)