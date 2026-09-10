Про це повідомив мер Дніпра Філатов, який закликає прямо говорити про те, що росіяни прицільно атакують американський бізнес.

-Стосовно останнього обстрілу. Медіа пишуть, що росіяни обстріляли в Дніпрі «підприємство харчової промисловості». Я ще раз хочу повторити те, що я казав вже неодноразово. Про недолугість нашої «пропаганди».

Все Місто бачить куди влучили грьобані «Бандеролі». Це самісіньке середмістя. Все Місто бачить, що це – «Олейна». Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово. Всі знають, що це АМЕРИКАНСЬКА власність, яка належить корпорації Bunge. І більш того.

Те, що знають не всі. Там ОСОБИСТО був нещодавно сенатор Блюменталь!!!

Але пацакам пох@й на американців, їх власність, та занепокоєння сенаторів. А ми вперто розказуємо про абстрактні зруйновані «підприємства». Замість того, щоб підключати МЗС та волати про це на весь світ, – закликає Філатов до активніших інформаційних дій.

На зараз відомо про 2 загиблих та 5 поранених внаслідок сьогоднішньої атаки на Дніпро.