З 1 жовтня українцям мають почати надсилати нові рахунки за газ, у яких оплату самого палива та його розподілу об’єднають в одному документі. Формат квитанцій також уніфікують, а споживачам мають показувати детальнішу інформацію про нарахування, борги та переплати, повідомляє Експерт.

Зміни пов’язані з постановою НКРЕКП №541 та оновленням правил у газовому секторі. Головне нововведення полягає в тому, що замість окремих квитанцій за постачання газу та його розподіл споживач отримуватиме один рахунок.

Одночасно для операторів запроваджують єдиний стандарт оформлення платіжок. У документі мають чітко розписувати, за що саме нарахована кожна сума, які обсяги газу враховані та з яких складових формується підсумковий платіж.

У рахунках також повинна регулярно оновлюватися інформація про стан особового рахунку. Йдеться, зокрема, про наявну переплату або заборгованість.

Ще одна зміна стосується способу отримання квитанцій. Побутовий споживач зможе обрати паперовий варіант або електронний рахунок в особистому кабінеті чи застосунку свого постачальника.

При цьому сам перехід на новий формат платіжок не означає автоматичного підвищення тарифу на газ. Для більшості побутових клієнтів «Нафтогазу» річна ціна залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

За цим тарифом обслуговуються понад 12 мільйонів домогосподарств. Чинна фіксована ціна має діяти щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Інші постачальники можуть пропонувати власні тарифи. Станом на вересень річні пропозиції на ринку коливаються приблизно від 7,90 до 9,90 грн за кубометр, тоді як місячні тарифи можуть бути значно вищими.

Тому споживачам варто перевірити, який саме тарифний план діє за їхнім договором. Особливо це стосується тих, хто користується не фіксованою річною, а змінною місячною ціною.

Головна зміна з 1 жовтня стосуватиметься не вартості газу, а самої квитанції. Українцям мають спростити оплату, об’єднавши два окремі платежі в одному рахунку та зробивши нарахування більш зрозумілими.