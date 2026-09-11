Баклажани по-азійськи можна приготувати зі звичайних сезонних овочів, додавши до них простий соус із соєвого соусу, меду та часнику. Перед обсмажуванням баклажани потрібно підготувати так, щоб вони вкрилися рум’яною хрусткою скоринкою. Свіжий болгарський перець і зелень додають закусці соковитості та роблять смак більш насиченим.

Ідея приготування смачних баклажанів по-азійськи опублікована на сторінці myroslava pekariuk в Instagram, а знайшов цей рецепт Обоз.

Інгредієнти:

баклажани – 3 шт.

болгарський перець – 1 шт.

петрушка – 1 пучок

часник – 3 зубчики

кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.

соєвий соус – 4 ст.л.

мед – 1,5 ст.л.

сіль – за смаком

олія – для смаження

Спосіб приготування:

1. Баклажани потрібно очистити та нарізати приблизно однаковими брусками. Перекласти їх у миску, посолити, залити холодною водою і залишити приблизно на 30 хвилин.

2. Після цього воду злити, а шматочки баклажанів добре відтиснути.

3. Підготовлені баклажани потрібно обваляти в кукурудзяному крохмалі. Потім обсмажити їх у достатній кількості добре розігрітої олії до появи хрусткої скоринки.

4. Готові шматочки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії.

5. Поки баклажани смажаться, болгарський перець потрібно нарізати невеликими кубиками, а петрушку дрібно посікти. Часник можна натерти або подрібнити ножем.

6. Для соусу потрібно змішати соєвий соус із медом. У велику миску викласти обсмажені баклажани, додати болгарський перець, петрушку та часник.

7. Влити соєво-медову суміш і добре перемішати, щоб соус рівномірно покрив усі овочі.

8. Баклажани по-азійськи можна подавати одразу після приготування. Закуска виходить ароматною, соковитою всередині та з приємною хрусткою скоринкою.