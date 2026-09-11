Генштаб Збройних сил України повідомив, що 9 вересня вдалося уразити мазутні сховища в Новоросійську (Краснодарський край РФ), а також щонайменше три кораблі, серед яких десантний “Петр Моргунов”. Чим він особливий?

Про це розповіли ВВС.

Військово-морська база в Новоросійську була атакована українськими дронами і ракетами в ніч на 9 вересня, також під ударом опинились мазутний і зерновий термінали в порту.

Для атаки ЗСУ використали, зокрема, крилаті ракети “Нептун” та далекобійні БПЛА FP-1.

Російська влада натомість заявила, що через удар загинуло 4 мешканців Новоросійська і постраждали десятки цивільних об’єктів. За словами мера міста Андрія Кравченка, пошкодження отримали школа і православний храм.

Підпис до фото,Супутникові знімки пошкоджених кораблів в бухті Новоросійська після української атаки в ніч на 9 вересня

За даними генштабу ЗСУ, атака на Новоросійськ призвела до ураження щонайменше трьох російських кораблів: малого морського тральщика “Железняков”, фрегата “Адмирал Ессен” та великого десантного корабля проєкту 11711 “Петр Моргунов”.

OSINT-аналітики, проаналізувавши супутникові знімки, частково підтвердили цю інформацію.

Зокрема, український проєкт “Exilenova+” вказує, що на супутникових знімках видно наслідки ураження корабля “Адмирал Ессен”. На його палубній надбудові помітні сліди пожежі.

Це судно є носієм крилатих ракет “Калібр” і вже потрапляло під удар українських дронів. Останній з таких ударів був 12 серпня.

“Exilenova+” також оприлюднив знімки, на яких видно ураження ще двох носіїв “Калібрів” – малого ракетного катера “Буян-М” та фрегата “Адмірал Макаров”. Останній раніше також був атакований українськими БПЛА.

Що відомо про “Петра Моргунова”

Що стосується атаки на великий десантний корабель “Петр Моргунов”, то раніше він не потрапляв під удари українських дронів чи ракет.

Тривалий час OSINT-аналітики навіть не могли виявити місце, де саме на Чорному морі росіянам вдалося його “заховати”. Його не могли знайти ні в бухті Севастополя, ні на військово-морській базі в Новоросійську.

“Петр Моргунов” – новітній корабель, який спущений на воду в 2018 році і формально приписаний до Північного флоту РФ.

До Чорного моря він зайшов в січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення.

Тоді росіяни накопичували тут угруповання своїх десантних кораблів, збільшивши їхню кількість майже вдвічі – з 7 до 13.

За прямим призначенням жоден корабель так і не використали – спроби наблизитись до українського берега, щоб висадити десант були безрезультатними.

Але при цьому великі десантні кораблі РФ через закриття Босфору для військових суден виявились “закритими” в акваторії Чорного моря і стали цілями для українських ракет, БПЛА і безекіпажних катерів.

Так, з 2022 року після ударів ЗСУ затонули чотири великі десантні кораблі (“Мінськ”, “Саратов”, “Новочеркаськ” та “Цезарь Куніков”) і ще як мінімум три пошкоджено (“Оленегорский горняк”, “Николай Фильченков” і “Ямал”).

Підпис до фото,”Петр Моргунов” є найбільшим військовим кораблем, який має РФ у Чорному морі

“Петр Моргунов” є найсучаснішим і найпотужнішим з усіх великих десантних кораблів (ВДК) російського флоту.

Його було закладено в 2015 році як перший серійний корабель проєкту 11711. До складу флоту його прийняли в грудні 2020 року. Передбачалось, що Росії вдасться побудувати як мінімум ще два таких судна в найближчі роки.

Кораблі 11711 призначені для висадки десанту, перевезення бойової техніки та обладнання.

“Петр Моргунов” має дальність плавання до 4 тисяч морських миль, що дозволяє йому виконувати завдання у дальній морській зоні.

Він є найбільшим російським десантним кораблем ВМФ із повним водозаміщенням до 6600 тонн, з довжиною корпусу в 135 метрів та шириною в 16,5 метрів.

Такий корабель може брати на борт до 13 танків чи 36 бронетранспортерів та до 300 морських піхотинців.