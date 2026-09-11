Україна запровадила спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з росією та Білоруссю.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Це необхідне для вирішення невідкладних питань, пов’язаних із можливим використанням території республіки білорусь для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, веденням розвідувально-підривної діяльності та створенням умов для загроз національним інтересам України.

Запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану.

Окрім іншого, запропоновані обмеження, спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб у смузі місцевості уздовж лінії державного кордону України.

У межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов’язаних із відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною державного кордону.

При цьому встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону.