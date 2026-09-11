10 вересня на території Миколаївщини зареєстровано 12 пожеж.

Одна з них виникла на транспорті — у м. Первомайськ біля будинку горів мотоцикл. Вогнеборці загасили його на незначній площі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Інші епізоди — пожежі сміття, сухостоїв, чагарників та пожнивних залишків. 4 з них виникли у Миколаївському районі, 3 — у м. Миколаєві, 2 — у Баштанському та по 1 — в Миколаївському та Первомайському районах. Загальна площа горіння понад 1,5 га.

Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення. В окремих епізодах залучались відділення місцевих пожежних охорон.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські рятувальники показали, як гасили пожежі після ворожих обстрілів (ВІДЕО)