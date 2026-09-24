Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Польщі українець вбив у монастирі священика, ще 4 людей поранив

Президент Зеленський написав у соцмережах:

-Жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом.

Станом на зараз відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким загиблого. Усім постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання.

Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин.

Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору, – написав Зеленський.

У посольстві України в Польщі також рішуче засудили жорстокий напад та назвали неприпустимими будь-які прояви насильства.

“Насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.

Висловлюємо вдячність правоохоронцям, медикам та всім службам, які долучилися до реагування на цю подію та надають необхідну допомогу постраждалим. Переконані, що компетентні органи ретельно й об’єктивно встановлять усі обставини трагедії, а винні у скоєному понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства”, – йдеться у заяві посольства.

Там наголосили, що у такі тяжкі моменти особливо важливо зберігати взаємну підтримку, залишатися непохитними у повазі до людського життя та не дозволяти болю переростати в ненависть чи нове насильство.

“Відповідальність за злочин має ґрунтуватися виключно на законі”, – зазначили у посольстві.