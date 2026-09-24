Відбулася перша робоча зустріч із консультантами NIRAS та FPJ Consult, яких залучило Міністерство закордонних справ Данії.

Їхнє завдання полягає в оцінці проєкту доступного житла в Миколаєві та можливостей його фінансування в межах данської програми Ukraine Transition Programme, повідомляє Агентство розвитку Миколаєва.

Проєкт місто опрацьовує разом із данською ініціативою Ukrainian Homes for All. Ідеться про житловий комплекс приблизно на 150 квартир із помірною орендною платою та прозорими правилами заселення, де пріоритет матимуть ті, хто найбільше потребує житла.

Під час зустрічі представники міської ради представили консультантам проєкт, обговорили майданчик під забудову, юридичну модель і наступні кроки. Наразі проєкт перебуває на етапі обговорення та погоджень.

Як повідомляло Інше ТВ, в січні цього року у Миколаєві підписали меморандум з данським інвестором про будівництво соціального житла (ФОТО)