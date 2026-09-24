У Чернівцях відбулися Всеукраїнські змагання з волейболу «Кубок заслуженого тренера України Георгія Поддєнєжного» серед юнаків вікової категорії U-16.

В управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА повідомили, як зіграв волейбольний клуб «Миколаїв».

На груповому етапі ВК «Миколаїв» провів п’ять матчів. Він здобув перемоги над ДЮСШ «Бровари» (3:0) та збірною Київської області ДЮСШ «Юність» (3:0). Миколаївська команда поступилася Снятинській ДЮСШ (0:3), ДЮСШ «Нива» (Чернівці) (0:3) та Академії «Епіцентр-Подоляни» (1:2).

У матчі за 3-4 місце миколаївці зустрілися з ДЮСШ «Нива» з Чернівців та здобули перемогу з рахунком 3:1, виборовши бронзові нагороди змагань.

Крім цього, за підсумками змагань Олександра Ловчієва відзначено нагородою «Кращий гравець команди».

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