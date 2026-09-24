Зустріч Трампа та Сі відбувається традиційно – трошки публічно, більша частина – за зачиненими дверима. За сорок днів до проміжних виборів у США, що відбудуться в листопаді, теплий прийом, який Трамп влаштував Сі в Білому домі, вносить суперечливі нотки в його передвиборчу риторику, пише REUTERS.

Президент протягом багатьох місяців намагався протиставити себе демократам, називаючи їх «комуністами»; зокрема, нещодавно він записав кілька відео в Овальному кабінеті, щоб підтримати кандидатів-республіканців у боротьбі проти їхніх опонентів — «демократів-комуністів». У четвер над Овальним кабінетом майоріли яскраво-червоні китайські прапори, а Трамп привітав Сі — лідера Комуністичної партії Китаю — всередині будівлі, відзначивши їхню «справді велику дружбу».

Під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав не перетворювати суперництво двох держав на протистояння, у якому одна сторона неодмінно має зазнати поразки. Він також згадав «пастку Фукідіда» — поняття, яким описують ризик війни між державою, що посилюється, та країною, яка вже посідає провідне становище у світі.

Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Сполучені Штати мають співіснувати мирно, навіть якщо їхні інтереси не завжди збігаються. На його думку, співпраця приносить користь обом країнам, тоді як відкрите протистояння завдає шкоди кожній із них.

Китайський лідер наголосив, що суперництво не обов’язково має завершуватися перемогою однієї держави над іншою. Він порівняв бажану модель відносин зі змаганням, у якому учасники намагаються наздогнати один одного, а не прагнуть усунути суперника.

Окремо Сі Цзіньпін звернув увагу на контакти між збройними силами США та Китаю. Він запропонував підтримувати регулярний військовий діалог і вдосконалювати механізми зв’язку, які дають змогу швидко реагувати на кризові ситуації та запобігати небезпечним непорозумінням.

Саме в цьому контексті китайський лідер заявив, що «пастку Фукідіда можна подолати». Цим висловом він звернувся до відомої концепції міжнародних відносин, яка пояснює, чому посилення однієї великої держави може спричинити конфлікт з іншою.

Назву концепції пов’язують із давньогрецьким істориком Фукідідом, який описав Пелопоннеську війну між Афінами та Спартою. Афіни набирали сили, а Спарта побоювалася втратити своє становище. Цей історичний приклад став основою для сучасного пояснення небезпеки суперництва великих держав.

Термін «пастка Фукідіда» увів у сучасну політичну дискусію професор Гарвардського університету Грем Еллісон. Він використав його для опису ситуації, коли держава, що стрімко посилюється, починає претендувати на місце країни, яка тривалий час мала провідний вплив у світі.

За цією концепцією, зміна співвідношення сил може посилювати взаємну недовіру та створювати умови для війни. Водночас ідеться про пояснення ризику, а не про твердження, що збройний конфлікт між державами є неминучим.

На зустрічі з Трампом Сі Цзіньпін висловив позицію, що США та Китай можуть уникнути такого розвитку подій завдяки мирному співіснуванню, співпраці та постійному діалогу між військовими.

Тож що відомо про результати перемовин на зараз

Головним попереднім результатом сьогоднішніх переговорів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Білому домі стало офіційне продовження торговельного перемир’я між США та Китаєм до січня 2027 року.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив продовження двомісячного мораторію на підвищення мит (дію якого узгодили ще минулого року в Пусані). Це дозволить командам обох країн вести подальші переговори щодо збалансування торгівлі. Трамп окремо відзначив успіх нової спільної «Торговельної ради» та покращення доступу для американських фермерів на китайський ринок.

Штучний інтелект (ШІ)

Дональд Трамп заявив, що сторони досягли згоди щодо необхідності регулювання сфери «суперінтелекту» заради глобальної безпеки. США та Китай розробляють механізми взаємного оповіщення про інциденти та ризики у сфері ШІ на рівні національної безпеки.

Геополітика та війна в Україні

Питання війни Росії проти України, а також ситуація на Близькому Сході та навколо Тайваню стали одними з центральних у закритій частині розширених переговорів. Напередодні Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку закликав залучити Сі Цзіньпіна до мирного процесу. Адміністрація Трампа прагне обмежити та перехопити економічний і технологічний вплив Китаю на РФ. На жаль, поки що ніяких деталей цієї частини розмови немає.



Символічні жести

Сі Цзіньпін заявив, що США та Китай мають бути партнерами, а не суперниками. На знак доброї волі лідер КНР оголосив про надання двох панд в оренду зоопарку Атланти, а також запросив 100 000 американських студентів відвідати Китай протягом наступних 5 років.

Увечері 24 вересня офіційний візит голови КНР завершиться урочистою державною вечерею в Білому домі за участю Меланії Трамп та провідних американських бізнес-лідерів (зокрема Ілона Маска, Джеффа Безоса та Дженсена Хуанга).