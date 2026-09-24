Йдеться про обставини березня — червня 2014 року, у ході яких засуджений використав службове становище (тоді він був в.о. глави Адміністрації Президента – прим.ред.) з метою заволодіння арештованими нафтопродуктами, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків держави у понад 817 мільйонів гривень. Також фігуранту інкриміновано участь у злочинній організації.

Про це ввечері 24 вересня повідомляє САП, передає Інше ТВ.

За умовами угоди фігурант повністю визнав вину за ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 1 ст. 255 КК України та погодився надати слідству викривальні покази.

Також за умовами угоди колишній в.о. глави Адміністрації Президента зобов’язується:

відшкодувати державі збитки, встановлені у ході судового розгляду, розміром 600 мільйонів гривень шляхом перерахування коштів до загального фонду Державного бюджету України поетапно протягом 2,5 років з дати набрання чинності вироком;

перерахувати на рахунок фонду “Повернись живим” 400 мільйонів гривень або забезпечити постачання озброєння за узгодженим із “Повернись живим” переліком цієї ж вартості на баланс фонду або безпосередньо військовим частинам за дорученням фонду з доставкою в узгоджене місце упродовж 6 місяців з дати набрання чинності вироком;

перерахувати на рахунок Благодійного фонду “Спільнота Стерненка” 100 мільйонів гривень безпосередньо для придбання озброєння для Сил Оборони України впродовж 30 днів з дати набрання чинності вироком;

сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень як основне покарання;

сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 1 рік як додаткове покарання.

Конфіскація майна засудженого не була призначена, оскільки таке додаткове покарання за ст. 255 КК України запроваджено законом у червні 2020 року — тобто після моменту вчинення злочину.

Вищий антикорупційний суд перевірив угоду на відповідність інтересам суспільства та затвердив її своїм вироком.

У разі невиконання засудженим умов угоди Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до ВАКС з клопотанням про скасування вироку та розгляд справи у загальному порядку.

Як нагадують у САП, підозру учасникам злочинної організації у заволодінні арештованими нафтопродуктами вручено у лютому 2024 року.

5 вересня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості іншого фігуранта цієї ж справи. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років. На підставі ч. 2 ст. 75 КК України, засудженого звільнено від відбування основного покарання з випробувальним строком на 3 роки, без конфіскації майна. За умовами угоди засуджений перерахував 40 млн грн на Сили Оборони України та зобов’язаний сплатити до державного бюджету 110 млн грн упродовж 3 років із дати набрання чинності вироком.

Як повідомляло Інше ТВ, у лютому 2024 року Пашинському оголосили підозру – за привласнення нафтопродуктів на мільярд (ФОТО, ВІДЕО)