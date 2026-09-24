Кабінет міністрів зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 гривень для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 гривень для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Вона передбачена для 23,6 тис. вчителів у 614 школах – написав Корецький.

Він зазначив, що для цих цілей уряд перерозподілив додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, та забезпечити її виплату до кінця року.

Відповідно до урядової постанови №1078, з 1 вересня та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан учителі на прифронтових територіях отримують доплату за роботу в несприятливих умовах праці.

Це стосується вчителів, які працюють в окремих районах Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.