Французька акторка і співачка Марина Владі померла у віці 88 років.

Про це її родина повідомила агентство AFP 24 вересня, передає «Гордон».

Владі померла сьогодні, “вдома, в оточенні своїх близьких і тварин”, ідеться в заяві, яку цитує BFMTV.

Владі – донька емігрантів. Її батько – оперний співак Володимир Поляков – приїхав до Франції 1915 року, а мати – балерина Міліца Енвальд, донька російського генерала, – прибула у Францію 1917-го, пише Le Monde.

Марина Владі народилася 10 травня 1938 року у Кліші, передмісті Парижа. Першу роль отримала у 10 років, а всього за свою карʼєру знялася у понад 80 фільмах, 1963 року була лауреаткою Каннського фестивалю за найкращу жіночу роль (у фільмі “Шлюбне ліжко”). Знімалася також у радянських фільмах.

Владі чотири рази була одружена. Перший її чоловік – кіноактор і режисер Робер Оссейн, за якого вийшла заміж у 17 років, другий – пілот Жан-Клод Брує, третій – радянський актор Володимир Висоцький (про нього вона написала книгу спогадів “Володимир, або перерваний політ”). Після смерті Висоцького вийшла заміж вчетверте, за лікаря-онколога Леона Шварценберга.

Акторка була відданою феміністкою, у 70-х роках закликала до легалізації абортів.

Коли країна-агресор Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, Владі 28 лютого 2022 року виступила зі зверненням, у якому закликала припинити війну.

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