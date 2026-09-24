У четвер на військовій базі Національних збройних сил у Лієлварді приземлилися чотири винищувачі Eurofighter повітряних сил Німеччини, щоб тимчасово посилити захист повітряного простору Латвії.

Про це пише Delfi, передає Інше ТВ.

Винищувачі будуть у Латвії недовго – приблизно тиждень, під час виборів до Сейму. У Латвії вони будуть виконувати завдання, підтримуючи діяльність НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони.

Розміщення німецьких винищувачів у Латвії одночасно дозволить перевірити здатність НАТО оперативно переміщати та приймати сили союзників, а також готовність бази забезпечувати прийом та підтримку союзників.

Присутність союзників та здатність у короткий термін посилити оборону східного флангу НАТО підтверджують солідарність союзників, а також можливості колективної оборони альянсу та його готовність захищати повітряний простір Латвії та всього НАТО, наголосили у Міністерстві оборони.

За ініціативи міністра оборони Райвіса Мелніса під час виборів до 15-го Сейму свою присутність для зміцнення повітряного простору Латвії збільшать повітряні сили Німеччини, Італії та Туреччини.

Fоtо: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrij)

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