Міністри закордонних справ Естонії та Латвії розкритикували рішення Ради Європейського Союзу, яка 22 вересня зняла санкції з російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. За словами естонського міністра, одна з країн-членів поставила Євросоюз перед вибором: зняти санкції з двох олігархів або втратити весь список.

Про це вони розповіли кореспондентці Суспільного.

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна назвав ситуацію тривожною. За його словами, одна з країн-членів поставила ЄС перед вибором: або вилучити двох олігархів зі списку, або втратити всі 3000 санкційних позицій, починаючи з очільника Кремля Володимира Путіна.

«Ми наполегливо працювали понад два тижні, але, на жаль, процес продовження дії санкційних режимів вимагає консенсусу», — сказав Тсахкна.

Він додав, що Естонія незадоволена рішенням, але вже застосувала до Усманова та Фрідмана всі національні санкції.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що категорично не згодна з рішенням Євросоюзу.

«Ми боролися до останнього, залишаючись єдиною країною, яка блокувала таке рішення. Але зрештою часу забракло», — сказала Браже.

За словами Браже, Латвія вирішила діяти через національні санкції, щоб не втратити можливість застосовувати санкції ЄС до решти олігархів. Рада ЄС продовжила санкції проти інших фігурантів списку на 36 місяців — до 22 вересня 2029 року. Наступним кроком Латвія застосує власні санкції до Усманова та Фрідмана, додала міністерка.

«Ми закликаємо всі інші держави-члени ЄС та решту світу також запровадити національні санкції проти цих осіб», — сказала Браже.

Браже також розповіла, що в межах жовтневого пакета до санкційного списку має потрапити ще багато людей. За її словами, вже є проєкт списку з 1600 фігурантів.

Раніше Суспільне повідомляло, що Рада ЄС вилучила з санкційного списку Усманова та Фрідмана, а також ексректора окупаційного Кримського університету імені Вернадського Андрія Фалалєєва й маврикійську компанію Redbird Corporate Services Ltd. За даними джерела Суспільного, країни, які виступали за викреслення Фрідмана й Усманова з переліку (Словаччина, Франція та Люксембург — ред.), не погоджували та не координували з Україною ці дії.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що російський бізнес та російські олігархи повинні відчувати, що для них немає спокійного місця у світі, доки триває війна Росії проти України. Також він казав, що зараз не час послаблювати санкції проти олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.