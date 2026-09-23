Подати заяву та одружитися дистанційно тепер можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв’язку зі смертю чоловіка або дружини.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає Інше ТВ.

«Це стало можливим після нормативних змін, ухвалених Кабінетом Міністрів України на початку серпня 2026 року. Мін’юст разом з Мінцифрою оновили функціонал послуги в мобільному застосунку «Дія». Оновлення вже доступні», – зазначається в повідомленні.

Що змінилося

Раніше під час подачі заяви про шлюб онлайн вдівцем чи вдовою система перевіряла в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявність запису про розірвання попереднього шлюбу. Оскільки вдівці і вдови не мають такого акту, система автоматично формувала відмову на підставі вже наявного шлюбу.

Відтепер, виявивши запис про шлюб, система робить додаткову перевірку за даними другого з подружжя — актового запису про смерть. Підтверджене припинення шлюбу внаслідок смерті дозволяє сформувати в застосунку заяву про реєстрацію нового шлюбу. Це не вимагає паперових довідок чи особистих візитів заявника до відділів ДРАЦС.

Як нагадали в Мінюсті, 9 вересня 2026 року послуга «Шлюб онлайн» відзначила другу річницю. За цей час нею скористалися понад 78 тис. українських пар. Популярність послуги зростає: якщо на початку онлайн-формат обирала кожна п’ята пара, то у 2026 році частка онлайн-шлюбів в Україні становить вже майже 40% від загальної кількості укладених шлюбів.

Міністерство юстиції продовжує працювати над реалізацією інших положень Постанови Уряду. До кінця цього року у послугу «Шлюб онлайн» планується імплементувати механізми цифрової безбар’єрності (можливість залучити перекладача жестової мови до онлайн церемонії одруження), а також запустити поетапну міжнародну доставку свідоцтв про шлюб у близько 48-ми країн світу.

Послугу розроблено Мінʼюстом спільно з Мінцифри за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.

Як повідомляло Інше ТВ, Укрпошта приєдналася до сервісу “Шлюб онлайн” і доставлятиме свідоцтва про одруження до 48 країн