Раніше омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна намагалася домовитися про гуманітарний коридор з Росією, але тепер люди в смертельній пастці.

Про це ж говорить міністр закордонних справ України Андрій Сибіга – він анонсує, що тему Олешків висвітлюватимуть на засіданні Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Херсонська обл. Окуповані Олешки. Руйнування внаслідок обстрілів армії РФ, кадри з дрону 34 ОБрМП ЗСУ

Про те, що в Олешках бракує ліків, їжі і питної води було відомо раніше. Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим Реалії ще навесні зібрали свідчення жителів та їхніх родичів, які залишилися в Олешках.

В Олешках та передмістях можуть залишатися понад шість тисяч осіб, у тому числі близько 200 дітей.

Місто розташоване поряд із лінією фронту, його інфраструктура зруйнована, відсутні газ та електрика, не вистачає не лише їжі, а й питної води та медикаментів.

«Гуманітарна катастрофа»

Ірина-Естер Вратарьова, волонтерка, речниця ГО «Хуманіті», розповіла у ефірі Радіо Свобода про гуманітарну катастрофу в окупованих Росією Олешках.

За її словами, містяни залишились у місті без їжі, ліків та можливості отримати медичну допомогу. А запаси їжі, які встигли зробити люди, з якими тримає зв’язок Ірина-Естер Вратарьова, закінчаться наприкінці вересня чи на початку жовтня.

«Цей голод набув таких масштабів, що в кращому випадку людина на день може з’їсти прозорий суп і декілька ложок якоїсь каші, якщо в неї ця каша залишилася», – повідомляє Ірина-Естер.

Волонтерка каже, через те, що територія навколо міста замінована звідти також малі шанси виїхати.